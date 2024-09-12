每人834元起！福隆、花蓮「4天3夜雙城遊」住和洋房含早餐

▲福容大飯店福隆店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

誰說國旅一定貴，福容大飯店旗下的福隆店，攜手淡水漁人碼頭店及花蓮店，推出跨店聯賣住房方案，4天3夜雙城遊，四人成行最低9,999元起，最低每人只要834元。10月13日以前入住，還能一睹「LINE FRIENDS夏日明星派對」福隆沙雕展，抓住夏天的尾巴。

▲福隆店精緻和洋客房。（圖／福容大飯店福隆店提供）

即日起至12月30日，福容福隆與福容花蓮店推出「隆總出來花」住房專案，連住花蓮兩晚，探訪六十石山最美金黃花毯，4天3夜4人成行最低9,999元起，每人每晚平均只要834元起。業者指出，專案期間入住福隆店精緻和洋客房（含四客早餐），周日至周五限量升等海景房，另兩晚入住花蓮店（或可一晚預訂兩間）海景家庭客房，但不含早餐，加贈VR體驗券乙張、無動力自行車3小時體驗券乙張、餐飲抵用券200乙張（消費滿500元即可使用），中秋節與雙十節不加價。

▲▼另兩晚入住花蓮店（或可一晚預訂兩間）海景家庭客房；探訪六十石山最美金黃花毯。（圖／福容大飯店福隆店提供）



福容福隆也與福容淡水漁人碼頭店聯手推出「福隆淡水豪華雙城遊」住房方案，即日起到2025年4月30日止，雙人入住兩間北台灣頂級飯店只要12,000元起，相當每人每晚只要1,500元。淡水漁人碼頭館可入住海景豪華客房，含2客早餐、樂活初號店文青品茶2套、非動力自行車體驗2小時兌換券等，若逢周六入住需加1,500元；而福容福隆則加碼價值1180元+10%的豪華三層塔下午茶一客，再送麗SPA養生芳療課程300元抵用券。

▲福容淡水漁碼店海景豪華客房。（圖／福容淡水漁碼店提供）



另外，「萬豪旅享家」全台共有6間據點，包含台北W飯店、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台中豐邑MOXY酒店、台南安平雅樂軒酒店，即日起至11月12日，凡登記參加萬豪旅享家全球推廣活動，並於11月26日前完成連續兩晚或以上的住宿，即可賺取2,000點獎勵積分；會員於9月23日前登錄官方網站購買2,000點積分或以上（上限150,000點），即可賺取加贈積分獎勵。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店南洋風情的戶外池畔吧。（圖／萬豪旅享家提供）