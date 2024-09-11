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698元享主餐+自助吧吃到飽　青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店

▲698元享主餐+自助吧吃到飽　青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

▲青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團的朵頤餐廳8月底熄燈，其原址由「青焰 炭火熟成牛排」進駐，提供極焰老饕、無骨牛小排、焗烤龍蝦等多款海陸排餐外，自助吧還提供40道以上異國料理與冰淇淋無限取用，餐價698元起。

▲698元享主餐+自助吧吃到飽　青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

▲極焰老饕牛排。（圖／業者提供）

青焰炭火熟成牛排即日起進駐新莊凱悅嘉軒酒店1樓，其舊址是饗賓集團的朵頤餐廳，提供極焰老饕、無骨牛小排、焗烤龍蝦、豪野鴨胸、義式烤半雞等多款11道海陸排餐，餐價698元至1099元。

▲698元享主餐+自助吧吃到飽　青焰牛排館進駐新莊凱悅嘉軒酒店。（圖／業者提供）

▲自助吧熟食。（圖／業者提供）

與朵頤相同，在青焰點用主餐，就享有自助吧吃到飽，菜色包括西班牙海鮮燉飯、港式腸粉、泰式咖哩、中式酸菜蒸魚、馬來西亞肉骨茶等，合計超過40道；另提供果汁與冰淇淋無限取用。如果只想吃自助吧也可以，12歲以上單點價格629元，6至12歲538元，3至6歲269元。

▲出示唐綺陽聯名活動畫面可免費吃龍蝦。（圖／王品提供）

另外，夏慕尼新香榭鐵板燒是不少情侶約會首選餐廳，延續七夕浪漫氛圍，攜手唐綺陽，指引戀人幸福道路，10月31日前平日時段，到全台門市享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示國師聯名活動畫面，即送1200元的波士頓龍蝦，如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，則贈送2隻，依此類推。

關鍵字： 美食雲 青焰 青焰炭火熟成牛排 新莊美食

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