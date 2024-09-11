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藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9／19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組

▲藏壽司13款TsumTsum扭蛋9/19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9/19登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

在提前結束「吉伊卡哇（ちいかわ）」聯名活動後，藏壽司今日宣布新的企畫，9月19日起推出13款「迪士尼Tsum Tsum」扭蛋，同時全台有4家門市改裝成主題店，打卡還能抽限量雙鍊組。

藏壽司與迪士尼Tsum Tsum合作，9月19日至11月14日推出13款獨家扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。

▲藏壽司13款TsumTsum扭蛋9/19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

▲5款可愛的「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

除了扭蛋，限量「Tsum Tsum束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點贈同步開跑，消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能帶走「束口便當袋」，集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」。

此外，藏壽司9月19日起，把基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店和高雄岡山店變成Tsum Tsum主題店，活動期間與特色佈置合影完成指定社群步驟，即有機會獲得雙可愛合金雙鍊組。

▲藏壽司13款TsumTsum扭蛋9/19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司4家Tsum Tsum主題店打卡可抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司13款TsumTsum扭蛋9/19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組。（圖／藏壽司提供）

▲最澎派的「海之幸 豪華三貫」。（圖／藏壽司提供）

迎接超萌的Tsum Tsum系列特別企劃，藏壽司9月20日至9月26日推出堆疊系壽司美宴「肉潮海派祭」，有彈牙花枝分別疊上海膽和鮭魚卵的「花枝豪華雙重奏」，最澎派的「海之幸 豪華三貫」一次吃到甜蝦仁、小貝柱、海膽、鮭魚卵，而「海膽甜蝦仁海苔包」則可以品嚐甜蝦搭配海膽的雙倍美味。

▲壽司郎x《魔物獵人》聯名活動9/16開跑。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎×《魔物獵人》20周年聯名活動將於9月16日登場，點購「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」2款聯名商品，隨餐附贈限定特典-武器插卡，全套共14款，全台限量26萬3200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」也可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」1張。

▲集點可抽超大全熟肉槌包、限定T-shirt與電競螢幕。（圖／壽司郎提供）

在聯名活動期間內，在壽司郎全台門市單次用餐滿20盤，可獲得1個集點章、滿40盤可獲得2點；集滿5點有機會抽中「超大全熟肉槌包」（10名）、「魔物獵人20周年聯名限定T-shirt」（10名）及「MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕」（1名）。
 

關鍵字： 藏壽司 迴轉壽司 Tsum Tsum

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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