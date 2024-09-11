中秋限定「貓貓蟲咖波手搖杯」來了！9款造型一次看

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」推出中秋限定聯名紙杯系列。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭中秋節熱潮，人氣手搖飲品牌「清心福全」再度攜手「貓貓蟲咖波」推出限定聯名紙杯系列，一共有9款不同造型，通通能看到咖波的療癒萌樣，即日起正式上市，鐵粉趕緊來搶蒐集。

▲集齊9款紙杯後還能排列出「夯肉呷ㄉㄟˊ（茶）慶中秋超爽」的語句。

「清心福全X貓貓蟲咖波」最新中秋限定聯名紙杯來了，一共有9款造型搭配限定字樣，湊齊後還能排列出「夯肉呷ㄉㄟˊ（茶）慶中秋超爽」的語句，應景氛圍滿滿，而每一款紙杯上都能看到咖波擺著不同姿勢，無論是舉雙手賣萌還是狂吸飲料的模樣通通超療癒，即日起於全門市上市，提醒紙杯使用狀況以各門市為主。

▲「七盞茶xBT21」聯名了。（圖／七盞茶提供，下同）

另，七盞茶近日也找來宇宙人氣明星「BT21」聯手推出一系列超萌聯名，其中，士林旗艦店搖身變成BT21主題門市，到處都能看到宇宙明星BT21的身影，包括RJ、TATA、CHIMMY、SHOOKY通通現身，可愛爆表，更設有拍照打卡牆，就是要讓鐵粉拍好拍滿。

▲4款聯名飲品超欠喝。

加碼喝4款聯名飲品，首推「四季香蕉凍」，獨創香蕉凍有滿滿香蕉牛奶香，搭配經典四季春茶，清香中帶有微甜口感；「香蕉凍奶茶」則是日夏奶茶與香蕉凍的組合。

「小年糕紅茶鮮乳」選用鮮奶茶搭配新配料「小年糕」，咀嚼口感滿分；最後的「草莓奶昔」選用杜老爺草莓冰淇淋搭上鮮乳坊鮮乳製成，綿密又清涼，即日起就能在全門市喝到。

▲▼加碼收一系列聯名周邊小物。

除外還有5款周邊小物，包括「BT21雙層壓克力鑰匙圈」，一共有3款造型，售價60元；「BT21環保隨行杯」則推出2款不同顏色杯蓋款式，杯身採用雙層透明設計並印上BT21明星，內含大口徑吸管與吸管刷，實用又可愛，售價399元。

以及「BT21造型木漿海綿（售價39元）」、 「BT21紙膠帶2入組（售價135元）」及「BT21撲克牌（售價150元）」，周邊商品即日起於全門市陸續開賣。