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大阪人氣拉麵「抱きしめ鯛」9／14登台試賣　真鯛湯頭慢熬10小時

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街，9月14日展開試營運，10月8日正式開幕。

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時製作成濃縮魚湯。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

▲招牌鯛担麵（無湯）。（圖／業者提供）

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」台灣首店9/14試營運。（圖／業者提供）

菜單上除了鯛担麵（湯）、鯛担麵（無湯），還包括使用整條鮭魚製作的拉麵、蝦味濃郁的沾麵、夏季限定的冷拉麵，價格340元起至380元。未來每個季節會再推出新款頂級拉麵。

喜歡吃飯的民眾，可加「鯛魚飯」，採用農家在自然環境中精心栽培的大米，搭配炙燒過的新鮮鯛魚切片，淋上芝麻醬汁，店家還建議可以加進拉麵湯汁增添風味。

▲麵匡匡「柚見小清新嫩雞拉麵」。（圖／麵匡匡提供）

另外，連鎖加盟品牌「麵匡匡」攜手日本SKYLARK餐飲集團旗下的「バーミヤン」，新推「柚見小清新嫩雞拉麵」，選用日本黃金柚，搭配清爽雞清湯，再點綴上細緻的柚絲。慶祝新品上市，9月10日到10月10日，消費任一碗拉麵，並訂閱ANA電子報，即可參加抽獎，有機會抽中台北東京來回機票。

關鍵字： 美食雲 抱きしめ鯛 日本拉麵 鯛担麵專門店

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