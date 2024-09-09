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新北「4處免費戲水區」只開到9月底！中秋節有開放　錯過等明年

▲新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，只到9月底。（圖／新北市政府水利局提供）

▲新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，只開到9月底。（圖／新北市政府水利局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

北台灣高溫持續破30度，想帶小孩玩水還有機會！新北市水利局表示，新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，而9月17日適逢中秋節有開放，不過只開放到9月底，建議家長提前規劃，以免撲空。

▲新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，只到9月底。（圖／新北市政府水利局提供）

▲新北市「三重海世界水樂園」假日人潮。

新北市水利局表示，「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」等免費戲水景點自從6月8日開放以來，眾多民眾湧入玩水嬉戲，度過沁涼的夏天。9月17日適逢中秋佳節，戲水區在國定假日有開放，還沒想法的家長不妨帶小孩來放電，共創歡樂的親子回憶。

▲新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，只到9月底。（圖／新北市政府水利局提供）

▲高灘處表示，會定期維護清潔戲水區的設施，且不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告之注意事項。

高灘處則表示，為提供完善安全的戲水場所，會定期維護清潔戲水區的設施，且不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告之注意事項，且配合現場工作人員的指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能在夏天的尾巴玩得開心又放心。

▲新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」等4處免費戲水區9月起調整為例假日及國定假日開放，只到9月底。（圖／新北市政府水利局提供）

▲新莊塭仔底濕地公園戲水池的彩虹噴水隧道。

關鍵字： 新北市戲水區 三重海世界水樂園 新店陽光遊戲場 汐止星際遊戲場 新莊塭仔底濕地公園戲水池

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