2024嘉義光織影舞9／14登場！夢幻展區搶先看　有7米巨型竹編月亮

▲2024嘉義光織影舞－光影藝術展即將登場，今年亮點之一是直徑達7公尺的巨型竹編月亮。（圖／嘉義市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「2024嘉義光織影舞－光影藝術展」將從9月14日起在北香湖公園登場，今年以嘉義市古名「桃城」為策展核心，融入光影互動藝術與經典文學作品，8處藝術展區打造夢幻又詩意的光影桃花源。

嘉義光織影舞活動今年邁入第5年，已成為嘉義市每年中秋節重要活動。今年活動以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館，運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境。其中直徑達7公尺的巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術及人造花與現代光影科技，是全台絕無僅有的「湖上竹月」。

▲活動在北香湖公園登場，還有樹上光影劇場。（圖／嘉義市政府提供）

▲巨型花形氣模雕塑。（圖／嘉義市政府提供）

另外，主辦單位也使用3萬流明投影設備打造長寬30x15公尺巨型投影，搭配3分鐘動畫設計樹上光影劇場「夢月流光」，還有宛如走進烏托邦般，色彩絢麗的巨型花形氣模雕塑；以《李白•月下獨酌》為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的展區「壺光對影」等，都是今年必看亮點。

▲展區之一「壺光對影」。（圖／嘉義市政府提供）

為保障旅客有更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針方向遊園。同時即日起至今年12月31日止，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通、icash愛金卡）可享免費搭乘嘉義市3條電動公車，包括中山幹線、台灣好行光林我嘉線及忠孝新民幹線，詳細時刻表可至嘉義市政府交通處網站查詢。