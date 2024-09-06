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全台最高火鍋「麻辣45」台北店10／14歇業　9／13起全面88折

▲全台最高麻辣火鍋店，「麻辣45」主打和牛油鍋底X重慶麻辣鍋 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原∕台北報導

乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」今日宣布，台北本店租約即將到期，加上中國進口辣椒原料取得越來越不易，將於10月14日正式歇業，9月13日起推出全面88折回饋活動，9月10日00:00開放訂位。

▲麻辣45特色之一是九宮格吃法，這是重慶麻辣鍋獨有特徵。（圖／記者黃士原攝）

麻辣45是乾杯集團旗下重慶火鍋品牌，最大特色就是「九宮格吃法」，格子中的溫度不盡相同，分為燙、煮、酣三種功能；中心格溫度最高，用來煮肉片、毛肚等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材。

▲麻辣45台北本店座落在微風信義45樓，能一覽270度高空景色。（圖／乾杯提供）

麻辣45台北本店2019年開幕，座落微風信義45樓，能一覽270度高空景色，成為全台最高的麻辣火鍋景觀餐廳，一開幕瞬間引起高度話題，也是全台最高的麻辣火鍋店。不過，乾杯集團今日宣布，由於租約即將到期，加上中國進口辣椒原料取得越來越不易，10月14日正式歇業，9月13日起推出全面88折回饋活動，9月10日00:00開放訂位。

▲台北30年鰻魚飯「濱松屋」10/31歇業。（圖／取自濱松屋臉書）

另外，鰻魚飯名店「濱松屋」也要熄燈。老闆日前在臉書粉專公告，從日本跨海來台，已經經營了30年，一直致力推廣日本高級鰻魚料理，在2018年有幸獲得米其林的肯定，前總統李登輝先生也曾經來店品嚐，並給予讚賞。但隨著年紀增長，加上病痛纏身，遺憾地決定濱松屋將在今年10月31日結束營業。
 

關鍵字： 美食雲 麻辣45 乾杯

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