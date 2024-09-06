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七龍珠Z快閃店進駐西門！可拍賽亞人、扭蛋　南西還有獵人輕食店

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦方提供）

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店；《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店即日起在誠品R79中山地下書街開賣。（圖／主辦單位提供）

記者彭懷玉／綜合報導

七龍珠、獵人粉絲集合了！《七龍珠Z》快閃店將於9月13日至12月1日進駐西門誠品生活武昌店，全店打造8大經典打卡點，包含「超級賽亞人等身公仔」及巨型扭蛋區等；《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店即日起至11月24日在誠品R79中山地下書街開賣，收服粉絲的心。

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦方提供）

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦單位提供）

《七龍珠Z》快閃店
日本漫畫《七龍珠》是不少人兒時的回憶，改編原作的經典動畫《七龍珠Z》，更讓無數人想變身超級賽亞人。《七龍珠Z》快閃店9月13日至12月1日進駐西門誠品生活武昌店，全店設置8大經典打卡點，讓粉絲將滿腔熱血一次找回。

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦方提供）

▲悟天＆特南克斯舞空術。（圖／主辦單位提供）

入口處有「經典畫面大扭蛋區」，由大約60個經典畫面所構成，可玩扭蛋試手氣；往內走「賽亞人的驕傲」達爾就站在你面前，旁邊還有整面的「七龍珠Z劇照區」，搜羅比克的「魔貫光殺炮」及拿帕戰鬥的英姿；櫃檯前有「七龍珠Z主視覺」；走到門前，悟空超級賽亞人型態的「超級賽亞人等身公仔」，以及「悟天＆特南克斯區」看悟天和特南克斯使出舞空術飛天，最後別忘了到「人氣角色大集合」看悟空、神龍等排排站。

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦方提供）

▲▼草莓鬆餅套餐；店內還推出近百款最新周邊商品。（圖／主辦單位提供）

▲《七龍珠Z》快閃店9/13-12/1進駐西門誠品生活武昌店。（圖／主辦方提供）

店內同步推出近百款最新周邊商品，從經典龍珠造型「零錢包」到肌肉炸裂悟空「小滑鼠墊」，還有魔人普烏「馬克杯」、鑰匙圈全都買得到。

《七龍珠Z》快閃店
展覽日期：9月13日至12月1日
展覽地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）
營業時間：11:30-22:00

▲《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店9/5-11/24 誠品R79 中山地下書街開賣。（圖／業者提供）

▲《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店9/5-11/24誠品R79 中山地下書街開賣。（圖／業者提供）

《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店
呼叫獵人迷！《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店即日起至11月24日在誠品R79 中山地下書街開賣。夏日必喝「角色氣泡飲」有四大主角及獵人執照共五款，每款都附贈造型杯套及吸管套，「炸物拼盤」以三款不同組合的炸物配上Q版角色卡，滿足粉絲的心與胃。「書本蛋糕」可以吃到盜賊的秘訣、貪婪之島集卡冊，同樣妝點上角色紙卡。同時，店內還有小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力、西索及庫洛洛等角色打卡牆，讓粉絲一同合影。

▲《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店9/5-11/24 誠品R79 中山地下書街開賣。（圖／業者提供）

▲「炸物拼盤」以三款不同組合的炸物配上Q版角色卡，滿足粉絲的心與胃。（圖／業者提供）

HUNTER×HUNTER獵人輕食店
展覽日期：9月5日至11月24日
展覽地點：誠品 R79中山地下書街
營業時間：11:00-21:30

關鍵字： 台北市旅遊 西門町 快閃店 《七龍珠Z》快閃店 《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店

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