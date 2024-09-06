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立榮推秘境遊　澎湖海島2天1夜最低3664元起

▲▼立榮假期推澎湖秘境遊，海上可觀賞澎湖西嶼美景，體驗SUP立槳行程。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

▲立榮假期推澎湖秘境遊，海上可觀賞澎湖西嶼美景，體驗SUP立槳行程。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

記者李姿慧／台北報導

澎湖群島為國內旅遊熱點，立榮航空、長汎旅行社攜手澎湖國家風管處，整合澎湖在地業者，推出「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」，兩天一夜3664元起，加購指定遊程4人同行1人免費。

立榮航空、長汎旅行社推出「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程，將走訪澎湖魚市場，了解漁貨從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，行程也加入全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷等永續元素，並安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，民眾也可自費參加魚標本與魚拓課程。

長汎旅行社表示，該秘境遊另一特色將安排從馬公本島乘船到西嶼，比開車省下一半的時間，登島後將安排參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落。

長汎指出，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購，兩天一夜只要3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行，1人免費。

此外，可樂旅遊將推出「99搶搶購」一日快閃促銷活動，於9月9日早上9點開賣，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊全面69折等優惠，還有限量日、韓、東南亞上網5日下殺99元。

可樂旅遊指出，「99搶搶購」快閃優惠自9月9日早上9點至晚上7點為止，推出「限時折扣」及「限量搶購」雙重優惠。限時折扣活動只要輸入優惠代碼，即可享國外自由行單筆9折（折抵無上限）、全球訂房及國外票券單筆9折（折抵上限1000元）、高鐵旅遊全面69折（折抵上限1000元）、國際機票單筆98折，優惠代碼每位會員、每個項目限用1次。

關鍵字： 澎湖 旅遊 立榮航空 長汎旅行社 優惠 立榮假期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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