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台中「紅點文旅」破億元新改裝！亮點一次看　熊頭燈、吊床超放鬆

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲在開幕滿10年之際，台中「紅點文旅」耗資破億元全新改裝。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中「紅點文旅」新面貌見客！在開幕滿10周年之際，旅店耗資破億元進行大改裝，邀來義大利波隆那插畫首獎藝術家鄒駿昇操刀，放大「紅點」意象，還新增熊頭燈、打造新的光源和香氛，旅店於今（6日）正式開幕，以下整理出7大亮點，準備來台中玩的旅客多了一項新選擇。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲2014年「紅點文旅」誕生，尤以大廳的銀色溜滑梯「COWABUNGA」最為吸睛。（圖／業者提供）

接手台中老字號飯店
「紅點文旅」前身為1979年竣工的銀河大飯店，見證台灣70-80年代經濟繁華至衰落。而後2014年「紅點文旅」誕生，尤以大廳的銀色溜滑梯「COWABUNGA」最為吸睛，不只打響知名度，也承載許多旅客入住時的美好記憶。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲「紅點文旅」前身為1979年竣工的銀河大飯店，見證台灣70-80年代經濟繁華至衰落。（圖／業者提供）

國際插畫家鄒駿昇改造為「大人味玩具店」
「紅點文旅」此次改裝，邀請義大利波隆那插畫首獎得主鄒駿昇，與其團隊「吉日設計」首次跨界合作，不僅調整LOGO讓識別更鮮明，並放大「紅點」意象，從2D平面延伸到3D空間。

進行本次改裝設計的藝術家鄒駿昇表示，希望讓旅人感受到別於日常的體驗，就像是大人味的玩具店，它是一個很吸睛、療癒的。另外一個重點是讓大廳溜滑梯被更好的呈現，還要帶一點劇場感。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲▼「紅點文旅」2樓的「有丘Very Chill」和標高海拔83公尺的台中市中區的第一高山「砲台山」相對，便以此為意象打造旅客休憩空間。（圖／業者提供）

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

2樓的「有丘」以台中市中區第一高山打造
台中市舊稱「大墩」意指土丘，而大墩的最高峰就位在台中市北區台中公園內的「砲台山」，也是台中市古名大墩的由來；「紅點文旅」標高海拔83公尺2樓的「有丘Very Chill」與其相對，便以此為意象打造旅客休憩空間。隱身2樓的親子共享空間也進行改裝，宛如身在繪本般的奇幻世界，主導改裝的鄒駿昇使用大膽撞色，讓視覺空間感放大。

▲台中「紅點文旅」破億元新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲▼鄒駿昇親自設計的限量「熊頭燈」，將原本平面的插畫轉化為立體展示；甚至房內還有吊床可以躺著看書、滑手機放空。（圖／業者提供）

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

房內限量「熊頭燈」
鄒駿昇親自設計的限量「熊頭燈」，將原本平面的插畫轉化為立體展示，造型可愛又兼具潮流感，創造了一種劇情氛圍想像，讓旅客回到房內，就像熊窩在自己的洞穴般充滿安全感。甚至房內還有吊床可以躺著看書、滑手機放空，享受放鬆時光。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲▼B1空間「引光餐廳」以4000K自然光色溫營造另一番氛圍；B2共享客廳。（圖／業者提供）

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

B1「引光餐廳」換成4000K太陽光
自一樓大廳右側樓梯往下走，B1空間「引光餐廳」原本的室內風格走的是昏暗的色調，整體氛圍較成熟，全新改裝則將時間感從PM轉成AM，以又被稱為太陽光的4000K自然光色溫，創造出另一種情境轉折。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲「紅點文旅」把房卡變得更繽紛、新潮，除了一般房卡功能，未來還將配合周遭店家提供旅客專屬優惠。（圖／業者提供）

繽紛房卡、獨家香氣
「紅點文旅」把房卡變得更繽紛、新潮，除了一般房卡功能，未來還將配合周遭店家提供旅客專屬優惠。另也與空間香氛品牌ScentLiving合作，選用獨家Mountaineer香味，讓旅客一踏入空間就能被薄荷香氣與草本苔蘚氣息所環繞。

▲台中「紅點文旅」新改裝亮點。（圖／業者提供）

▲改裝放大「紅點」意象，從2D平面延伸到3D空間，打造全新視覺風格。（圖／業者提供）

備品全面升級
旅宿也與全球及在地知名品牌聯名打造，將客房內的備品全面升級。包括與TOYO日本東洋鋼鐵聯名的文創商品-獨家設計的午茶小紅盒；客房內迎賓茶包使用日月潭朝霧茶莊的紅玉紅茶；台灣設計品牌TaG的Tent Acme面紙盒；全新房型的客房家具選用台灣知名露營品牌BLACK Design；吊掛衣服的竹衣架為台灣時尚家居品牌Gudee；盥洗用品選用「伊聖詩TEAORY一日茶道」蜜柑紅茶全效洗髮精及沐浴乳等。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲台中「悅樂旅店·台中文心」6月甫開幕。（圖／遠雄遊憩事業提供）

另外，「悅樂旅店·台中文心」為遠雄遊憩事業旗下第3間潮旅品牌，今年6月正式開幕，從台中高鐵轉乘捷運至崇德文心站步行10分鐘即可抵達，臨近美食一級戰區北平商圈、崇德商圈，距離洲際棒球場也只需要10分鐘車程。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲台中「悅樂旅店·台中文心」全棟共有59間客房。（圖／遠雄遊憩事業提供）

「悅樂旅店·台中文心」全棟共有59間客房，青春客房、活力雙人房、精彩四人房，空間大小自8坪至12坪不等，部分房型設有浴缸；公共空間則延續悅樂品牌精神設有廣大共享區域，還提供全館免費WIFI、共享單車、全天咖啡茶飲供應、陽光早餐、多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現做爆米花與在地零食供應等多元服務。
 

關鍵字： 台中旅遊 台中旅宿 紅點文旅 設計旅館 悅樂旅店·台中文心

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