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饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定，無限量供應雪蟹腳。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

繼6月黑鮪魚季，饗食天堂高雄2家門市9月再推限定料理，平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應「雪蟹腳（松葉蟹）」。

雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紥實飽滿，是許多老饕心中的最愛。饗食天堂高雄夢時代店及高雄三多店，繼6月的黑鮪魚季，9月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應雪蟹腳，等於最低只要968元就能吃到飽。

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

▲饗食天堂高雄夢時代店。（圖／饗賓提供）

除了雪蟹腳，饗食天堂還吃到其他海鮮，包括時令鮮魚刺身、Q彈的現流中卷、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵、紐西蘭淡菜，以及新鮮白蝦等。

饗食天堂目前全台共有11間門市，其中高雄夢時代店全店536坪、400席座位數，是全台規模最大的旗艦店。此外，瞄準親子及年輕客群，首創兒童專屬餐檯與餐點，有迷你版漢堡、壽司及飯糰，更有外型可愛的起司黑熊包及奶黃熊貓包。

▲豪享自助餐廳9月的周一至周五推出「找9友」優惠活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

另外，位於高雄萬豪酒店的「豪享自助餐廳」，即日起至9月30日的周一至周五，豪享自助餐廳推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣，1個9享91折，2個82折，3個73折，最多集5個打55折。平日午餐每人920元+10%，平日晚餐1220元+10%。

▲9月14日至17日的午、晚餐時段限定的脆皮烤乳豬。（圖／高雄萬豪酒店提供）

豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席舒適寬敞的座位，提供中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多國料理。適逢中秋佳節，9月14日至17日的午、晚餐時段，推出脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排，搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲。

關鍵字： 美食雲 饗食天堂

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