「樂高拼砌場」快閃信義區！4關卡免費玩　閉眼、打呼瑪利歐超萌

▲「樂高®遊戲拼砌試煉場」將於明（6日）起至9月18日在遠百信義A13一樓北面廣場登場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

喜歡瑪利歐、樂高的粉絲注意啦！「樂高®遊戲拼砌試煉場」將於明（6日）起在遠百信義A13登場，一共規劃了「瑪利歐跳躍大冒險」、「索尼克的快艇射擊試煉」、「麥塊的飛船尋寶挑戰」、「創建可愛島嶼」四大關卡，活動只有兩周到9月18日為止。

▲▼「樂高®遊戲拼砌試煉場」第一關卡「瑪利歐跳躍大冒險」有會閉眼、打呼的瑪利歐兄弟和碧姬公主。（圖／記者彭懷玉攝）

「樂高®遊戲拼砌試煉場」以四大經典遊戲IP，打造多款互動體驗及積木拼砌關卡。第一關「瑪利歐跳躍大冒險」中，有會閉眼、打呼的瑪利歐兄弟和碧姬公主；第二關「索尼克的快艇射擊試煉」與第三關「麥塊的飛船尋寶挑戰」可自行二擇一，選擇要挑戰的關卡，玩家化身為快艇駕駛員，發射砲彈穿越隧道，若成功擊中積木三次即過關。

▲▼第二關「索尼克的快艇射擊試煉」與第三關「麥塊的飛船尋寶挑戰」可自行二擇一，選擇要挑戰的關卡，玩家化身為快艇駕駛員，發射砲彈穿越隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

第三關「麥塊的飛船尋寶挑戰」中，學會駕馭並控制黑龍，發射武器擊倒飛船上的敵人，找到飛船上的寶石就獲勝，挑戰第二或第三關即可贏取一個任務章。最後，第四關為「創建可愛島嶼」，可以在島嶼上自由拼砌裝飾物，一共有7大主題，大功告成後，即能獲得最後一枚任務章。

▲第四關為「創建可愛島嶼」，可以在島嶼上自由拼砌裝飾物，一共有7大主題。（圖／記者彭懷玉攝）

除了挑戰，現場還有由樂高®專業認證大師黃彥智以積木顆粒打造的經典遊戲場景，以及樂高與任天堂合作推出的全新系列，樂高®薩爾達傳說™新品「77092德庫樹 2 in 1」首次亮相。此外，也推出打卡贈禮，凡集滿三個章的玩家，可參加抽獎，有機會將限定消費滿額贈禮帶回家。

▲樂高®薩爾達傳說™新品「77092德庫樹 2 in 1」首次亮相；快閃期間有多項滿額與打卡禮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲集滿三個章的玩家至指定樂高店點消費指定系列任意盒組，即可抽樂高®福引機一次，有機會獲得限量樂高®超級瑪利歐™後背包、樂高®超級瑪利歐™金幣。

「樂高®遊戲拼砌試煉場」活動資訊

地點：遠百信義A13一樓北面廣場（台北市信義區松仁路58號）

日期：9月6日至9月18日

體驗時間：周一至周五11:00-20:30、周六、日及國定假日11:00-21:00