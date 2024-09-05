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下半年到清邁3大必玩體驗！看大象保育營、天燈節　機票8888元起

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲清邁是最受台灣人喜愛的泰國城市之一。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

受惠免簽政策，越來越多人到泰國旅遊，根據旅遊電商KKday數據指出，今年台灣人赴泰旅遊人次較2023年同期成長60%。清邁是最受歡迎的泰國旅遊城市之一，加上下半天有天燈節活動，業者就推出來回機票8888元起、機加酒1萬1000元有找等優惠，曼谷來回機票也下殺4500元起。

KKday即日起針對清邁推出一系列旅遊優惠，如來回機票8888元起，搭乘AirAsia，且含20公斤行李，指定日期出發再贈送一晚清邁市區住宿；機加酒可自選寧曼或古城區飯店，售價1萬999元起，還有中華航空五日機加酒1萬6999元起優惠。

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲也可以參加大象保育營、大象咖啡廳一日遊行程。

而下半年到清邁玩想尋找當地特色行程，推薦大象保育營、大象咖啡廳一日遊體驗，可以簡單的跟大象互動，走訪當地手工藝品店，每人490元起；清邁也有各式泰式料理烹飪教室體驗，從參觀當地市場，了解食材、調味料，到農場採摘新鮮蔬菜，學習烹飪傳統的泰國北部菜餚，每人1175元起。

▲▼清邁旅遊。（圖／KKday提供）

▲此生必看的清邁天燈節。

堪稱每人一生必去的節慶「清邁天燈節」也將於11月15日登場！今年活動場地共有6個，包含清邁牛仔農場、北部學習中心、地平線鄉度假村飯店還有邁梅州大學等，KKday也推出不同地區的門票及接送服務行程，售價2440元起，可以欣賞萬人齊放的一片片燈海佈滿夜空，令人難忘。

▲▼馬爾地夫。（圖／Klook提供）

▲可以到馬爾地夫住豪華別墅，還可以在夜間與鯨鯊共游。（圖／Klook提供）

▲▼潛入杜拜水底6公尺的用餐體驗。（圖／Klook提供）

▲或也可潛入杜拜水底6公尺體驗用餐。（圖／Klook提供）

Klook則為歡慶10週年，即日起推出「美夢成真系列體驗」，推出5大美夢成真系列體驗，像是住進馬爾地夫COMO Maalifushi度假村3天2夜，除了入住豪華海島別墅，再於夜間浮潛時有機會與鯨鯊共游，還有專業攝影師；或到杜拜與PADI專業潛水員一同探索杜拜全球最深的泳池，成為世界首位在水下6公尺深的潛水鐘中用餐的冒險家，並探索神秘的沉沒城市與欣賞獨特的水下音樂會。

即日起至10月31日，只要上Klook「美夢成真系列體驗」活動頁面選擇希望參與的體驗並完成指定步驟，就有機會以0元解鎖夢想。

關鍵字： 優惠快訊 KKday Klook.泰國旅遊 亞洲旅遊 歐洲旅遊

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