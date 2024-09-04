北市公布「5處合法烤肉地」1處只開放9／16　違者最高罰6000元

▲烤肉幾乎成中秋節全民運動，但在減碳意識下，北市府比照去年，同樣只開放5處區域讓民眾烤肉。（圖／ETtoday資料照）



記者彭懷玉／台北報導

中秋節想烤肉的北市民注意了！雖說今年新北市加開烤肉區域，北市水利處（4日）透露，除了平時開放野炊的4處河濱公園指定區域外，另中秋節前夕再增開大佳河濱公園的大直橋下供烤肉，其餘區域禁止擅闖野炊，以免受罰。

北市水利處表示，北市河濱公園平時開放烤肉、野炊區域，包含大佳、華中、道南、成美右岸河濱公園指定區域，中秋節特別增開大佳河濱公園的大直橋下指定區，不過也請民眾注意，該指定區烤肉、野炊有時間限制，僅限9月16日下午5點開放至9月17日午夜12點為止。

▲大佳河濱公園大直橋夜景。（圖／台北市水利處提供，曹正邦攝影）



實際上，為減少溫室氣體排放，北市已訂定《台北市淨零排放管理自治條例》，中秋節民眾聚集烤肉，除了會留下大量垃圾，也提高排碳量，故取消中秋節多數增加開放的烤肉、野炊區。水利處表示，希望民眾能提升環保健康的概念，鼓勵攜帶月餅來河濱賞月，若民眾擅闖非開放區域烤肉，將依《公園管理自治條例》，開罰1200元到6000元罰鍰。

2024北市合法烤肉、野炊區

大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。

華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區。

道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。

成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。

大佳河濱公園的大直橋下指定區。（中秋限定：9月16日下午5點至9月17日午夜12點為止）