桃園地景藝術節9／13開催！7米高「龜吉拉」超Q　23裝置免費看

▲龜山憲光二村的《龜吉拉的守護》，以大量竹編及鐵件形塑成長約7公尺、寬約4公尺、深約3.5公尺的龐然巨物。（圖／IG@wyh1114wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

「2024桃園地景藝術節」將於9月13日至9月29日登場，今年以龜山區為核心佈置2大展區。其中，位於憲光二村的《龜吉拉》高達7公尺，在社群亮相後引來討論聲量，人站在巨型烏龜旁顯得十分嬌小，絕妙對比將成藝術節趣味打卡點。

▲人站在巨型烏龜旁顯得十分嬌小，絕妙對比將成藝術節趣味打卡點。（圖／IG@wyh1114wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



看過恐龍「哥吉拉」，但你看過「龜吉拉」嗎？隱身憲光二村的《龜吉拉的守護》，以大量竹編及鐵件形塑成長約7公尺、寬約4公尺、深約3.5公尺的龐然巨物，右龜爪扶著建築物，左龜爪扣緊建物凹槽，龜背上堆疊著滿滿的錢幣，除了從正面拍攝龜殼面，也可從兩棟建築物的縫隙中一睹其憑空鑽出的樣貌。

▲龜山憲光二村的《龜吉拉的守護》。（圖／IG@wyh1114wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



鄰近處還有另一件陳杏芬的《遇見魚》，主展件為一巨魚，伴隨百隻以上的中魚、小魚，有數大便是美的壯觀，和巨龜互相呼應，藉此暗示憲光二村原址曾為水世界的桃園埤塘地形。

▲夜間點燈後呈現另一番風景。（圖／IG@johnson.chiu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年桃園地景藝術節轉戰龜山，以「迴．龜」為題，呼應龜山的丘陵地形，展區分為「上龜山」桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A8站、機捷A7站、體育大學，以及「下龜山」中正公園、眷村故事館及憲光二村等地，沿途遍佈23件作品可以一一巡禮。

2024桃園地景藝術節

地點：桃園酒廠、桃園機場捷運A7及A8站、長庚轉運站、體育大學、憲光二村、眷村故事館、中正公園

日期：9/13至9/29

時間：09:00-21:00

