宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手餐會9／15登場

▲黑鮪魚蔥油拌麵Spaghetti以新鮮義大利麵拌入傳統蔥油及香料。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

宜蘭凱渡廣場酒店二樓餐廳「archi藝廚」，夏末初秋，餐飲創意總監江振誠與「PASTA & CO.」主廚呂學明共同操刀，9月15日至9月29日推出期間限定套餐，以宜蘭海鮮結合各式手擀義大利麵，午餐每位1680元+10%，晚餐每位3280元+10%。

archi藝廚擁有緊鄰鳥石漁港的地理優勢，緊扣著「From Sea to Table」概念，每天提供最新鮮的漁獲；而台北市的PASTA＆CO.主打每日現做的新鮮義大利麵。9月15日至9月29日登場的「Freshly caught X Freshly made」限定餐會，將宜蘭新鮮海鮮結合各式經典義大利麵，江振誠強調，每一道料理中，至少會出現一種宜蘭海鮮和一種手工義大利麵。

▲呂學明帶來多款經典手擀義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

這次呂學明帶來多款經典手擀義大利麵，包括蝴蝶麵、枕頭餃、迷你筆管麵、雞冠麵、手巾麵、吉他麵及義大利細麵，除了外型迥異，製作方式與口感也各不同。其中江振誠最喜歡雞冠麵，兼具波浪麵、筆管麵的特色，具有口感、又能吸附醬汁，還能把配料勾上來。

「Freshly caught X Freshly made」套餐的開胃小點共有5款，除了archi必吃的「招牌脆片」，還有經高溫油炸，沾裹白芝麻和海苔，散發烤糰子香氣的「酥脆義大利麵Capellini」，選用日本甜橘調味的「醃青甘」，以法式黃芥末香料醃漬的「煙燻章魚凍片」，以及加入松露和風醬及榛果油的碳烤茄子泥。

▲「時令海鮮Ceviche」使用大溪甜蝦、軟絲等當日補獲現流海鮮，加入醃製干貝、熟成紅甘及迷你筆管麵。（圖／記者黃士原攝）

「時令海鮮Ceviche」以大溪甜蝦、軟絲等當日補獲現流海鮮，加入醃製干貝、熟成紅甘及手工現做的迷你筆管麵Garganelli，佐搭主廚特製、具有酸鹹香氣的虎奶醬汁。「秋蟹黑松露牛肝菌茶碗蒸」以特製薑汁高湯為基底，融合新鮮蟹肉和牛肝菌，並刨上黑松露，裡面也加進細小的義大利麵。

▲「烏石港現流海蝦枕頭餃Agnolotti」，搭配泰式冬陰功湯底及脆口小紅蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲「炭烤皎白筍手巾麵Fazzoletti」的皎白筍，經炭烤後釋放獨特香氣，再與新鮮蛤蠣湯汁及義大利手巾麵結合。（圖／記者黃士原攝）

以現流海蝦為內餡的「烏石港現流海蝦枕頭餃Agnolotti」，搭配泰式冬陰功湯底及脆口小紅蝦，手工的義大利餃包裹著宜蘭在地海味。接續的「黑鮪魚蔥油拌麵Spaghetti」以新鮮義大利麵拌入傳統蔥油及香料，添上醬油漬黑鮪魚赤身及魚子醬，展現義式與宜式風味的完美融合。「炭烤皎白筍手巾麵Fazzoletti」的皎白筍，經炭烤後釋放獨特香氣，再與新鮮蛤蠣湯汁及義大利手巾麵結合。

▲「靈芝蛋奶吉他麵Tagliolini」以豬臉頰肉炒至金黃色澤表面焦脆，搭配全蛋手工壓製的義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

▲▼「烏魚子蝴蝶麵Farfalle」靈感來自宜蘭在地特色早餐-麻醬麵配餛飩湯。（圖／記者黃士原攝）

「靈芝蛋奶吉他麵Tagliolini」以豬臉頰肉炒至金黃色澤表面焦脆，搭配全蛋手工壓製的義大利麵、宜蘭壯圍靈芝雞蛋製成的蛋奶醬，充滿濃郁的鹹鮮味。「烏魚子蝴蝶麵Farfalle」靈感來自宜蘭在地特色早餐-麻醬麵配餛飩湯，使用蝴蝶義大利麵佐特製烏魚子醬，餛飩湯則採用法式經典澄清手法。

▲archi「招牌蔥花捲」以宜蘭在地三星蔥手工製作。（圖／記者黃士原攝）

除了結合宜蘭海鮮與手工義大利麵的料理，套餐裡也穿插了archi藝廚、PASTA & CO.的招牌菜色。archi「招牌蔥花捲」以宜蘭在地三星蔥手工製作，可自由搭配特製冬山鄉花生醬、巴薩米克醋結合義大利初榨橄欖油、瑪爾頓海鹽、打發奶油或花生脆粒一同享用。

▲噶瑪蘭脆皮豬肉捲外皮酥脆，淋上主廚特製焦糖魚露醬。（圖／記者黃士原攝）

脆皮豬肉捲是義大利中部的傳統節慶烤豬肉料理，也是PASTA & CO.招牌菜，這次呂學明使用宜蘭噶瑪蘭豬五花肉，將外皮烤到酥脆，裡面包裹著竹炭烤過的豬里肌，淋上主廚特製焦糖魚露醬，鹹甜酸鮮平衡了油脂豐富的肉捲。結尾甜點是「金棗蓮蓉蒙布朗」，還加上宜蘭知名的旺仔小饅頭。

「Freshly caught X Freshly made」限定餐會9月15日起至9月29日，午餐（8道菜色）每位1680元+10%，晚餐（10道菜色）每位3280元+10%。

▲「美國Prime菲力牛排/蒜泥/洋芋泥/胡椒醬」以法式meunière作法煎至外酥內軟。（圖／台北W飯店提供）

另外，位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」開幕屆滿一週年，即日起至9月30日推出期間限定「主廚精選賞味套餐」與「單點菜單」。「主廚精選賞味套餐」共有4道菜2588元、6道菜2988元兩款組合，其中主餐「美國Prime菲力牛排/蒜泥/洋芋泥/胡椒醬」法式meunière作法煎至外酥內軟，奶油焦糖化後散發核果淡香。

除了套餐，還有單價118元起的「單點菜單」，餐廳推薦「松露雞肉慕斯/白火腿/艾曼塔起司/吐司」，將吐司連同採用法國白火腿、瑞士艾曼塔起司，以及松露雞肉慕斯所製的內餡，一起低溫慢煮，熱前菜「經典法式田螺/香草奶油/麵包脆片」，以紅酒、百里香、迷迭香烹煮的勃根地田螺，另選用法國奶油加入大蒜、巴西里、鯷魚，創造出特別香氣。

