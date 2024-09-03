ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手餐會9／15登場

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚蔥油拌麵Spaghetti以新鮮義大利麵拌入傳統蔥油及香料。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

宜蘭凱渡廣場酒店二樓餐廳「archi藝廚」，夏末初秋，餐飲創意總監江振誠與「PASTA & CO.」主廚呂學明共同操刀，9月15日至9月29日推出期間限定套餐，以宜蘭海鮮結合各式手擀義大利麵，午餐每位1680元+10%，晚餐每位3280元+10%。

archi藝廚擁有緊鄰鳥石漁港的地理優勢，緊扣著「From Sea to Table」概念，每天提供最新鮮的漁獲；而台北市的PASTA＆CO.主打每日現做的新鮮義大利麵。9月15日至9月29日登場的「Freshly caught X Freshly made」限定餐會，將宜蘭新鮮海鮮結合各式經典義大利麵，江振誠強調，每一道料理中，至少會出現一種宜蘭海鮮和一種手工義大利麵。

▲呂學明帶來多款經典手擀義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

這次呂學明帶來多款經典手擀義大利麵，包括蝴蝶麵、枕頭餃、迷你筆管麵、雞冠麵、手巾麵、吉他麵及義大利細麵，除了外型迥異，製作方式與口感也各不同。其中江振誠最喜歡雞冠麵，兼具波浪麵、筆管麵的特色，具有口感、又能吸附醬汁，還能把配料勾上來。

「Freshly caught X Freshly made」套餐的開胃小點共有5款，除了archi必吃的「招牌脆片」，還有經高溫油炸，沾裹白芝麻和海苔，散發烤糰子香氣的「酥脆義大利麵Capellini」，選用日本甜橘調味的「醃青甘」，以法式黃芥末香料醃漬的「煙燻章魚凍片」，以及加入松露和風醬及榛果油的碳烤茄子泥。

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「時令海鮮Ceviche」使用大溪甜蝦、軟絲等當日補獲現流海鮮，加入醃製干貝、熟成紅甘及迷你筆管麵。（圖／記者黃士原攝）

「時令海鮮Ceviche」以大溪甜蝦、軟絲等當日補獲現流海鮮，加入醃製干貝、熟成紅甘及手工現做的迷你筆管麵Garganelli，佐搭主廚特製、具有酸鹹香氣的虎奶醬汁。「秋蟹黑松露牛肝菌茶碗蒸」以特製薑汁高湯為基底，融合新鮮蟹肉和牛肝菌，並刨上黑松露，裡面也加進細小的義大利麵。

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「烏石港現流海蝦枕頭餃Agnolotti」，搭配泰式冬陰功湯底及脆口小紅蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「炭烤皎白筍手巾麵Fazzoletti」的皎白筍，經炭烤後釋放獨特香氣，再與新鮮蛤蠣湯汁及義大利手巾麵結合。（圖／記者黃士原攝）

以現流海蝦為內餡的「烏石港現流海蝦枕頭餃Agnolotti」，搭配泰式冬陰功湯底及脆口小紅蝦，手工的義大利餃包裹著宜蘭在地海味。接續的「黑鮪魚蔥油拌麵Spaghetti」以新鮮義大利麵拌入傳統蔥油及香料，添上醬油漬黑鮪魚赤身及魚子醬，展現義式與宜式風味的完美融合。「炭烤皎白筍手巾麵Fazzoletti」的皎白筍，經炭烤後釋放獨特香氣，再與新鮮蛤蠣湯汁及義大利手巾麵結合。

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「靈芝蛋奶吉他麵Tagliolini」以豬臉頰肉炒至金黃色澤表面焦脆，搭配全蛋手工壓製的義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲▼「烏魚子蝴蝶麵Farfalle」靈感來自宜蘭在地特色早餐-麻醬麵配餛飩湯。（圖／記者黃士原攝）

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

「靈芝蛋奶吉他麵Tagliolini」以豬臉頰肉炒至金黃色澤表面焦脆，搭配全蛋手工壓製的義大利麵、宜蘭壯圍靈芝雞蛋製成的蛋奶醬，充滿濃郁的鹹鮮味。「烏魚子蝴蝶麵Farfalle」靈感來自宜蘭在地特色早餐-麻醬麵配餛飩湯，使用蝴蝶義大利麵佐特製烏魚子醬，餛飩湯則採用法式經典澄清手法。

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲archi「招牌蔥花捲」以宜蘭在地三星蔥手工製作。（圖／記者黃士原攝）

除了結合宜蘭海鮮與手工義大利麵的料理，套餐裡也穿插了archi藝廚、PASTA & CO.的招牌菜色。archi「招牌蔥花捲」以宜蘭在地三星蔥手工製作，可自由搭配特製冬山鄉花生醬、巴薩米克醋結合義大利初榨橄欖油、瑪爾頓海鹽、打發奶油或花生脆粒一同享用。

▲宜蘭海鮮結合手工義大利麵！江振誠x呂學明四手限定餐會9/5登場。（圖／記者黃士原攝）

▲噶瑪蘭脆皮豬肉捲外皮酥脆，淋上主廚特製焦糖魚露醬。（圖／記者黃士原攝）

脆皮豬肉捲是義大利中部的傳統節慶烤豬肉料理，也是PASTA & CO.招牌菜，這次呂學明使用宜蘭噶瑪蘭豬五花肉，將外皮烤到酥脆，裡面包裹著竹炭烤過的豬里肌，淋上主廚特製焦糖魚露醬，鹹甜酸鮮平衡了油脂豐富的肉捲。結尾甜點是「金棗蓮蓉蒙布朗」，還加上宜蘭知名的旺仔小饅頭。

「Freshly caught X Freshly made」限定餐會9月15日起至9月29日，午餐（8道菜色）每位1680元+10%，晚餐（10道菜色）每位3280元+10%。

▲「美國Prime菲力牛排/蒜泥/洋芋泥/胡椒醬」以法式meunière作法煎至外酥內軟。（圖／台北W飯店提供）

▲「美國Prime菲力牛排/蒜泥/洋芋泥/胡椒醬」以法式meunière作法煎至外酥內軟。（圖／台北W飯店提供）

另外，位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」開幕屆滿一週年，即日起至9月30日推出期間限定「主廚精選賞味套餐」與「單點菜單」。「主廚精選賞味套餐」共有4道菜2588元、6道菜2988元兩款組合，其中主餐「美國Prime菲力牛排/蒜泥/洋芋泥/胡椒醬」法式meunière作法煎至外酥內軟，奶油焦糖化後散發核果淡香。

除了套餐，還有單價118元起的「單點菜單」，餐廳推薦「松露雞肉慕斯/白火腿/艾曼塔起司/吐司」，將吐司連同採用法國白火腿、瑞士艾曼塔起司，以及松露雞肉慕斯所製的內餡，一起低溫慢煮，熱前菜「經典法式田螺/香草奶油/麵包脆片」，以紅酒、百里香、迷迭香烹煮的勃根地田螺，另選用法國奶油加入大蒜、巴西里、鯷魚，創造出特別香氣。
 

關鍵字： 美食雲 凱渡廣場酒店 archi藝廚 江振誠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

圓山市集只有3天！75攤免費逛

圓山市集只有3天！75攤免費逛

專家大推：來巴黎最好住在市中心

專家大推：來巴黎最好住在市中心

旅遊法國必學會「一句話」

旅遊法國必學會「一句話」

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

10月訪紐變貴了！旅遊稅調高300%到2千元

10月訪紐變貴了！旅遊稅調高300%到2千元

開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！

開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蒙古烤肉唐宮結束試營運調漲餐價

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

住淡水飯店贈「專車小旅行」1人成行

30年歷史「阿才的店」11／30熄燈！民主聖地退出江湖

7米高「龜吉拉」現身桃園憲光二村

手搖店插旗宏匯廣場連6天買1送1

整理全台7間CP值網咖住宿！

門前隱味台中舊城店9／6試營運

「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

熱門行程

最新新聞更多

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

圓山市集只有3天！75攤免費逛

專家大推：來巴黎最好住在市中心

旅遊法國必學會「一句話」

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366