瑞芳最新「金水361」3作品開箱！走進迷霧場景　黃金瀑布旁喝調飲

▲金瓜石、水湳洞即日起至10月5日展出「黃金盛典藝術祭-夢十夜」，黃金博物館展區也有5件作品。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

金瓜石、水湳洞即日起展出「黃金盛典藝術祭-夢十夜」，14組作品分別坐落於「水湳洞區」、「勸濟堂區」、「黃博區」及「地質公園區」四大展區。其中，「水湳洞區」位於8月10日新開幕的金水基地內，《綠、黃與粉紅》讓旅人遊走在如夢似幻的煙霧空間，還有《鑲嵌空間》、《群鳥喃喃》等，免費參觀至10月5日。

▲水湳洞「金水361. META Space」原為台電舊建物，因應此次展覽，改造成複合式空間，8月10日起對外開放。（圖／記者彭懷玉攝）



瑞芳水湳洞半山腰上，「金水361. META Space」原為台電舊建物，因應此次展覽而生，2層樓半空間活化後，作為展覽場地、文創商店與咖啡廳等多用途，並隨「黃金盛典藝術祭」8月10日開幕後正式對外開放。

▲《群鳥喃喃 Murmuration》雪白結晶遠望很美，如同鳥群飛翔。（圖／記者彭懷玉攝）



《群鳥喃喃 Murmuration》

《群鳥喃喃 Murmuration》是澳洲藝術家James TAPSCOTT的作品，雪白結晶遠望很美，如同鳥群飛翔，走近一看，會發現是集結鳥類翅膀標本組合而成。策展單位表示，雖說澳洲同樣是礦業發達的區域，藝術家James卻發現，金瓜石做出的結晶更為大顆，建議大家可到作品底下或從二樓欣賞，會有不同趣味。

▲▼「綠、黃與粉紅」以霧氣創造出如夢境般的場景，觀者試著不仰賴眼睛，靠其他感官找到出口。（圖／記者彭懷玉攝）



《綠、黃與粉紅 Green, Yellow and Pink》

呼應「夢十夜」主題，「綠、黃與粉紅」彷彿踏入夢境中般魔幻，此為英格蘭藝術家Ann Veronica JANSSENS《霧》的室內版新作，8坪空間一次最多容納10位旅客。踏入霧氣瀰漫的空間中，伸手幾乎不見五指，先是萊姆綠，接著淺綠色漸變成黃色，最後是橙色及粉紅色。之所以呈現不同顏色，是天窗和日光燈管以彩色金屬薄網包覆，並無另外打燈，讓人們對時間、空間的界線變得模糊，試著不仰賴眼睛，靠其他感官找到出口。

▲日本藝術家Takuro TAMAYAMA以無極索道天間車為靈感，在傾斜、水平間保有穩定中的不穩定感。（圖／記者彭懷玉攝）



《鑲嵌空間 Spatial Inlay Structure : Triangular Trolly》

日本藝術家Takuro TAMAYAMA擅長玩空間錯位，他採集金瓜石印象，還原百年前瑞芳居民製作無極索道天間車的記憶，在傾斜、水平間構築出一個三角形，試著保有穩定中的不穩定感；透過黃色玻璃貼，引入戶外天光，形容流動的泥土和海水，藍色的燈飾隱喻陰陽海，而突然出現的三明治，也為畫面增添了俏皮和違和感。

▲「黃金盛典藝術祭」首屆由知名策展人山冶計畫林怡華策劃，以「夢十夜」為策展主題。（圖／記者彭懷玉攝）



「黃金盛典藝術祭」首屆由知名策展人山冶計畫林怡華策劃，以「夢十夜」為策展主題，邀請台灣、日本、美國、澳洲、英國共14組國內外藝術家參與創作，「夢十夜」引自日本作家夏目漱石離奇難解的短篇著作，讓觀展成為一場遊夢的旅程，詳情請見官網，期間周末均有免費導覽，可至網站進行預約。

▲今年一月甫開幕的「瀑布隔壁」鄰近知名黃金瀑布，喝得到黃金盛典限定的「夢鎏金」。（圖／記者彭懷玉攝）



藝術祭也有許多以「夢的味道」發想的限定版餐飲，包含「甜蜜屋」、「非書店」、「瀑布隔壁」、「寬哥的關於咖啡」、「散散步咖酒館」、「金礦晶食堂」、「CHLIV New Taipei Jiufen」、「野事」等在地店家均參與，像是今年一月甫開幕的「瀑布隔壁」鄰近知名黃金瀑布，喝得到黃金盛典限定的「夢鎏金」。

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