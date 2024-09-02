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高雄日航酒店11月開幕「今起開搶」！亮點搶先看　每晚4800起含早

▲▼高雄日航酒店行政酒廊。（圖／業者提供）

▲高雄日航酒店行政酒廊。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

南台灣首間日系國際連鎖酒店「高雄日航酒店」，終於要在11月1日正式開幕，從今（2日）起開放訂房，每晚最低4800元起含早餐，同時也限量開賣「跨年住房專案」每晚9800元起，含正宗精緻日式「元日」朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」及搗麻糬體驗。

▲▼高雄日航酒店。（圖／業者提供）

▲高雄日航酒店泳池區。

高雄日航酒店位於前鎮區亞洲新灣區，鄰近三多商圈，捷運輕軌精華交界，距離小港機場只要25分鐘車程。建築高22層樓，全館設有260間客房，包含63間行政客房及7間套房。

▲▼高雄日航酒店。（圖／業者提供）

▲客房設計融入港都山海意象。

客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，打造溫暖與日系設計兼具的舒心氛圍。

▲▼高雄日航酒店頂層天空酒吧。（圖／業者提供）

▲頂層天空酒吧。

▲▼高雄日航酒店。（圖／業者提供）

▲宴會廳。

公共設施服務方面，則包含宴會及會議空間、5間餐廳及酒吧，及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等，其中位於頂樓的天空酒吧，更能讓旅客在露天座位下舒適度過美好時光。

慶賀高雄日航酒店11月正式開幕，即日起特別推出「開幕住房專案」，每晚4800元起，含翌日早餐，One Harmony會員另享特別優惠價；此外亦同步限量開賣「跨年住房專案」，每晚9800元起，含正宗精緻日式「元日」朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」（かがみびらき）及搗麻糬體驗，為新的一年注入滿滿活力。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供，下同）

高雄承億酒店則推出好友住房專案，雙人入住4999元起，今天最後一天接受預訂，若在9月10日前入住，還可享四人入住免加價。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店客房示意圖。

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，成為許多旅人來到高雄的第一住宿首選！此次承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴　好友住房專案」，享雙人入住4999元起、不含早餐，適用入住日期為即日起至11月29日，若在9月10日前入住，再享四人入住不加價，如需早餐可現場加購。

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