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12家連7年米其林摘星餐廳一次看　態芮從一星升到三星

▲頤宮三星餐廳7連霸挑戰成功。（圖／雲朗觀光提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南星級完整名單日前出爐，一、二與三星餐廳合計49家，其中從第一屆開始連7年摘星的餐廳共有12家，包括7連霸三星餐廳的頤宮、第2年拿到三星的態芮，以及即將在年底熄燈的RAW。

頤宮（三星）

連7年都摘下三星的頤宮，眾多招牌菜之中，以「火焰片皮鴨」最廣為人知，其選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，油脂豐富帶有鴨油香氣，且肉質口感恰到好處，最適合用來做片皮鴨。主廚先仔細用清水洗淨整隻鴨並去毛瀝乾，再將八角、特製醬料、五香粉、鹽糖塞入鴨肚子裡醃製兩天，待鴨子入味再過熱水並淋上鴨醋水，完成兩步驟後將鴨子放入風乾室曬乾，等待半天過後再放入鴨爐烘烤。

頤宮
地址：台北市大同區承德路一段3號
電話：02-2181-9950#3261

▲態芮今年蟬聯三星餐廳。（圖／取自Taïrroir 態芮臉書）

態芮（三星）

在2018年米其林登台就拿到一星的態芮，2019年升上二星，並且在去年奪得三星殊榮，今年再度蟬聯三星餐廳。主廚何順凱擁有20年台菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現台灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味。

態芮
地址：台北市中山區樂群三路299號6樓
電話：02-8501-5500

▲侯布雄法式餐廳。（圖／記者黃士原攝）

侯布雄法式餐廳（二星）

2009年開幕的侯布雄法式餐廳，2018年入榜米其林指南馬上摘得一星，2021年後持續4年都獲得二星評鑑。前任主廚決定離開時，侯布雄法式餐廳總部提了多位主廚候選人，最後選定日籍主廚松尾洋平接任，總經理許智皓表示，「他在侯布雄集團已有10年資歷，具有很濃厚的侯布雄DNA」，再加上他是日本人，與同是亞洲國家的台灣，在文化上及食材較接近，相信能有助於料理的創作。

侯布雄法式餐廳
地址：台北市信義區松仁路28號5樓
電話：02-8729-2628

▲江振誠RAW餐廳熄燈前再奪米其林二星。（圖／RAW提供）

RAW（二星）

自米其林指南登台以來，RAW也是連續7年獲得星級肯定，除了第1年是一星之外，2019年起就持續保持著二星餐廳好成績，今年雖然再度蟬聯二星，但在12月31日熄燈後，明年的指南裡就看不到RAW了。

RAW
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5800

▲台北喜來登請客樓今年持續一星餐廳。（圖／台北喜來登提供）

請客樓（一星）

位於台北喜來登大飯店裡的請客樓，自2018年起連續5年拿到二星餐廳，不過去年掉到一星，今年維持同樣成績。請客樓以川揚料理聞名，菜式繁多，特色是川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜，招牌菜包括砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、剁椒鯉魚頭等，即便是小菜泡椒皮蛋、悄悄話也都以細緻的工法製作，而除了有精緻台菜外，也有包含四川蘇杭等中國各地的特色料理。

請客樓
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17樓
電話：02-2321-1818

▲米其林一星金蓬萊遵古台菜招牌「蓬萊排骨酥」。（圖／記者林敬旻攝）

金蓬萊（一星）

從最早的位於北投的蓬萊食堂到現在的金蓬萊台菜，第三代老闆兼主廚陳博璿在選料、處理、烹調等，都完整保留創辦人陳良枝的手路，將北投道地正統台灣料理及酒家菜在天母地區發光發熱，成為台菜界的指標餐廳而且揚名國際，深受饕客喜愛。

金蓬萊
地址：台北市士林區天母東路101號
電話：02-2871-1517

謙安和（一星）

僅提供無菜單料理的謙安和，主廚和知軍雄忠於「減法哲學」，走返璞歸真路線，將店的大小維持在自己能夠親臨第一線面對客戶的規模。對於季節性食材抱有極高敏銳度和細緻度，創造出令人醉心、品味出眾的日式道地美食。

謙安和
地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-2700-8128

▲米其林一星的「吉兆割烹壽司」。（圖／記者屠惠剛攝）

吉兆割烹壽司（一星）

餐廳座落於台北市忠孝東路，店面低調、不氣派，屬預約制無菜單料理。擁有20年料理經驗的主廚許文杰，對於食材的要求有相當高的標準，例如在料理鮪魚時，對於其熟度、甜度，還有什麼季節吃最好等，都試過很多次才會做給客人吃。

吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號1樓
電話：02-2771-1020

▲明福台菜主廚阿明師手藝精湛，是不少老一輩顧客吃台菜海鮮或宴客首選。（圖／記者黃士原攝）

明福台菜（一星）

主廚阿明師手藝精湛，是不少老一輩顧客吃台菜海鮮或宴客首選。招牌首推全台最貴的佛跳牆，一盅要價4200至1萬3200元，用料沒有芋頭、鴿蛋，全數使用高級食材，像是鮑魚、魚翅、冬菇、冬筍、雞佛等，整鍋塞得滿滿，琥珀色的湯頭喝起來鮮美會回甘，但需要事先預訂才吃得到。

明福台菜
地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號
電話：02-2562-9287

▲鮨隆由前SASA壽司料理長「阿隆師」楊永隆所開設。（圖／記者黃士原攝）

鮨隆（一星）

鮨隆由前SASA壽司料理長「阿隆師」楊永隆所開設。店裡提供無菜單料理，使用的都是日本空運來台的當季食材，由阿隆師每天根據當天所採買的食材為客人配菜。

鮨隆
地址：台北市中山區新生北路二段60-5號
電話：02-2581-8380

▲龍井蝦仁，天香樓經典菜色。（圖／記者黃士原攝）

天香樓（一星）

台北亞都天香樓以傳統道地杭州菜及新式中華料理聞名，配合優雅裝潢、高品質服務及舒適用餐環境，是台灣指標性的中菜餐廳之一。招牌的龍井蝦仁選用活蝦，搭配以清明節前後的龍井新茶烹製，蝦仁玉白、鮮嫩、茶葉碧綠、清香、色澤雅麗、滋味獨特，是一道呈現杭州傳統風味的名菜。

天香樓
地址：台北市民權東路二段41號
電話：02-2597-1234

▲雅閣菜色「宮保溏心鹿兒島和牛」。（圖／記者黃士原攝）

雅閣（一星）

位於台北文華東方酒店的雅閣，也是自米其林指南登台以來，一直在星級餐廳榜上，即使已更換3任主廚，仍持續獲得評審的青睞。最新任主廚鄭國雄擁有逾25年廚藝經驗，曾任職於「利苑酒家」及香港半島酒店「嘉麟樓」米其林星級餐廳，2022年加入雅閣擔任副主廚，並於2023年6月起升為主廚，將根植傳統的經典老菜精髓，以「新派粵菜」的巧思及精湛手藝實踐並呈現。

雅閣
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02-2715-6788

關鍵字： 美食雲 米其林指南 摘星餐廳

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