ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「宇宙明星BT21」降落手搖店了！4款聯名飲品、5大周邊快看

▲▼「七盞茶xBT21」聯名。（圖／七盞茶提供）

▲「七盞茶xBT21」聯名了。（圖／七盞茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

宇宙人氣明星「BT21」報到！手搖飲品牌「七盞茶」驚喜找來「BT21」合作，不僅把指定門市變身成主題店，更加碼推出4款創意飲品、5款限定周邊，鐵粉肯定要搶蒐集，即日起於全門市陸續開賣。

「七盞茶xBT21」聯手推出一系列超萌聯名，其中，士林旗艦店搖身變成BT21主題門市，到處都能看到宇宙明星BT21的身影，包括RJ、TATA、CHIMMY、SHOOKY通通現身，可愛爆表，更設有拍照打卡牆，就是要讓鐵粉拍好拍滿。

▲▼「七盞茶xBT21」聯名。（圖／七盞茶提供）

▲4款聯名飲品一次看。

加碼喝4款聯名飲品，首推「四季香蕉凍」，獨創香蕉凍有滿滿香蕉牛奶香，搭配經典四季春茶，清香中帶有微甜口感；「香蕉凍奶茶」則是日夏奶茶與香蕉凍的組合。

「小年糕紅茶鮮乳」選用鮮奶茶搭配新配料「小年糕」，咀嚼口感滿分；最後的「草莓奶昔」選用杜老爺草莓冰淇淋搭上鮮乳坊鮮乳製成，綿密又清涼，即日起就能在全門市喝到。

▲▼「七盞茶xBT21」聯名。（圖／七盞茶提供）

▲▼BT21周邊小物有5款。

▲▼「七盞茶xBT21」聯名。（圖／七盞茶提供）

除外還有5款周邊小物，包括「BT21雙層壓克力鑰匙圈」，一共有3款造型，售價60元；「BT21環保隨行杯」則推出2款不同顏色杯蓋款式，杯身採用雙層透明設計並印上BT21明星，內含大口徑吸管與吸管刷，實用又可愛，售價399元。

以及「BT21造型木漿海綿（售價39元）」、 「BT21紙膠帶2入組（售價135元）」及「BT21撲克牌（售價150元）」，周邊商品即日起於全門市陸續開賣。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼迷彩飲料杯搭配猿人杯膜超帥。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

另，可不可熟成紅茶近日則找來日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」首度跨界合作，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合可不可代表人物「成哥」，潮到不行。首推限定飲料杯，一共有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®動物家族角色，可以看到猿人躲在成哥背後的身影，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，共2款。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

這次聯名也推出2款飲品「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽消暑，茶香十足。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼透明吸管杯、飲料提袋要搶。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

加碼收4款周邊商品，同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，必收「700ml透明吸管杯」，吸管杯套以猿人造型呈現；「馬克杯2入組」則有經典白、綠迷彩2款，搭配猿人、成哥圖案；還有「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（白、綠2款）」，最低使用會員點數加價199元起就能輕鬆入手，以上系列聯名即日起於全門市開賣。

▲▼「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲磁鐵盲包只送不賣。

為歡慶新聯名開跑，即日起凡會員消費滿180元、非會員230元可獲得BABY MILO®磁鐵盲包，數量有限、送完為止；9月25日起會員消費滿150元、非會員200元則可獲得聯名貼紙包，隨機送、不挑款，每人每筆限送1次。

【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃28天！大薯加1元多1件、5飲品買1送1
►拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃18天！12門市限定
►五桐號「全品項免費加料」限時21天搶！加碼喝2款夏季新飲品

關鍵字： 美食情報 美食雲 七盞茶 BT21 可不可熟成紅茶 BABY MILO®

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

宇宙明星BT21降落手搖店！聯名一次看

宇宙明星BT21降落手搖店！聯名一次看

12家連7年米其林摘星餐廳一次看

12家連7年米其林摘星餐廳一次看

摩斯「4大罪惡新品」來了！

摩斯「4大罪惡新品」來了！

陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱

陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱

秋季最新「桂花檸檬手搖杯」來了

秋季最新「桂花檸檬手搖杯」來了

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

台中無名燒餅蔥花霸氣灑滿煎台上！

台中無名燒餅蔥花霸氣灑滿煎台上！

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座恐龍AR生態園區在基隆

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

彰化最新360度景觀火鍋曝光！

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場

熱門行程

最新新聞更多

宇宙明星BT21降落手搖店！聯名一次看

12家連7年米其林摘星餐廳一次看

摩斯「4大罪惡新品」來了！

陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱

秋季最新「桂花檸檬手搖杯」來了

台北超強4.9顆星印度餐廳開箱！

超人氣爆餡「泰奶泡芙」回來了！

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366