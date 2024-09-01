「宇宙明星BT21」降落手搖店了！4款聯名飲品、5大周邊快看

▲「七盞茶xBT21」聯名了。（圖／七盞茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

宇宙人氣明星「BT21」報到！手搖飲品牌「七盞茶」驚喜找來「BT21」合作，不僅把指定門市變身成主題店，更加碼推出4款創意飲品、5款限定周邊，鐵粉肯定要搶蒐集，即日起於全門市陸續開賣。

「七盞茶xBT21」聯手推出一系列超萌聯名，其中，士林旗艦店搖身變成BT21主題門市，到處都能看到宇宙明星BT21的身影，包括RJ、TATA、CHIMMY、SHOOKY通通現身，可愛爆表，更設有拍照打卡牆，就是要讓鐵粉拍好拍滿。

▲4款聯名飲品一次看。

加碼喝4款聯名飲品，首推「四季香蕉凍」，獨創香蕉凍有滿滿香蕉牛奶香，搭配經典四季春茶，清香中帶有微甜口感；「香蕉凍奶茶」則是日夏奶茶與香蕉凍的組合。

「小年糕紅茶鮮乳」選用鮮奶茶搭配新配料「小年糕」，咀嚼口感滿分；最後的「草莓奶昔」選用杜老爺草莓冰淇淋搭上鮮乳坊鮮乳製成，綿密又清涼，即日起就能在全門市喝到。

▲▼BT21周邊小物有5款。

除外還有5款周邊小物，包括「BT21雙層壓克力鑰匙圈」，一共有3款造型，售價60元；「BT21環保隨行杯」則推出2款不同顏色杯蓋款式，杯身採用雙層透明設計並印上BT21明星，內含大口徑吸管與吸管刷，實用又可愛，售價399元。

以及「BT21造型木漿海綿（售價39元）」、 「BT21紙膠帶2入組（售價135元）」及「BT21撲克牌（售價150元）」，周邊商品即日起於全門市陸續開賣。

▲▼迷彩飲料杯搭配猿人杯膜超帥。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，可不可熟成紅茶近日則找來日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」首度跨界合作，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合可不可代表人物「成哥」，潮到不行。首推限定飲料杯，一共有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®動物家族角色，可以看到猿人躲在成哥背後的身影，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，共2款。

這次聯名也推出2款飲品「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽消暑，茶香十足。

▲▼透明吸管杯、飲料提袋要搶。

加碼收4款周邊商品，同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，必收「700ml透明吸管杯」，吸管杯套以猿人造型呈現；「馬克杯2入組」則有經典白、綠迷彩2款，搭配猿人、成哥圖案；還有「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（白、綠2款）」，最低使用會員點數加價199元起就能輕鬆入手，以上系列聯名即日起於全門市開賣。

▲磁鐵盲包只送不賣。

為歡慶新聯名開跑，即日起凡會員消費滿180元、非會員230元可獲得BABY MILO®磁鐵盲包，數量有限、送完為止；9月25日起會員消費滿150元、非會員200元則可獲得聯名貼紙包，隨機送、不挑款，每人每筆限送1次。