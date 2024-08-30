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東石海之夏煙火秀31日登場　施放時間12分鐘1.7萬發煙火

▲▼ 東石海之夏煙火秀31日華麗登場，1.7萬發煙火點亮夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 東石海之夏煙火秀31日華麗登場，1.7萬發煙火點亮夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東石海之夏煙火秀即將在8月31日登場，施放團隊已完成煙火佈設工程，嘉義縣文化觀光局表示，試放煙火時已在網路上引起熱烈討論，因今年煙火尺寸規模擴大，請民眾配合管制，勿進入管制區，以維護自身安全。

▲▼ 東石海之夏煙火秀31日華麗登場，1.7萬發煙火點亮夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局說明，海之夏煙火秀將在明日晚間9點施放，施放時間長達12分鐘，將有超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，海上搭設6座平台進行煙火佈設，煙火觀賞區面寬超過1公里，搭配海景倒影，視野效果極佳。

推薦最佳觀賞點為舞風草坪、常鱻廊道及觀海三路以及大船入港景觀台，當日不僅可以欣賞歌手演唱，還能吃到在地鮮蚵美食，呼籲遊客因活動場地鄰近漁港，勿利用腳架佔位，避免影響漁民作業權益及維護漁業場域安全。

▲▼ 東石海之夏煙火秀31日華麗登場，1.7萬發煙火點亮夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

文化觀光局說明，8月31日凌晨起即進行陸上管制，晚間6點進行海上管制，請遊客遵守指示勿進入煙火管制區域，且避免靠近海域交界處觀賞煙火以防發生意外。

因施放規模較大，請避免攜帶寵物至活動現場，以防寵物因聲響而受到驚嚇，活動設有免費接駁車輛，鼓勵民眾多加使用，活動資訊可至東石海之夏臉書專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

 
關鍵字： 東石海之夏煙火秀

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