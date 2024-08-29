姓名有「中秋月餅」9字任1字　免費玩日式主題園區

▲飯店業者祭出「中秋姓名對對碰」活動，凡是對中上述9字其中之一，可享當日免費入園，全票可省下300元、學生票省270元。（圖／綠舞國際觀光飯店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

你的名字有「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」等字嗎？就有飯店業者祭出「中秋姓名對對碰」活動，凡是對中上述9字其中任一字，可享當日免費入園，設施包含著日式浴衣巡遊園區，還能盡情餵食水豚、梅花鹿、羊駝等可愛動物，全票可省下300元、學生票省270元。

▲套房及單層Villa享免費第三人加人入住；雙層Villa享免費第五人及第六人免費入住優惠。



宜蘭綠舞國際觀光飯店將於9月7日至9月17日推出「中秋姓名對對碰」，凡旅客姓名中有「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」任一字，當日即享免費入園乙次，此活動限購票散客參加，團客不適用。

▲「月下共舞」住房專案依房型人數享蝶舞西式自助餐或日光璽舞壽喜燒二選一，四人入住另可選擇戶外烤肉盛宴享受中秋BBQ的樂趣。



此外，9月1日至9月30日，業者同步推出「月下共舞」一泊三食住房專案，入住套房及單層庭院Villa雙人房型，皆享第3人免費入住、豪華湖畔Villa免費入住至第6人，不過免費加人不含園區體驗及晚餐；9月17日中秋節當天入住免加價。

一泊三食包含入住當天晚餐，可選蝶舞西式自助餐或日光璽舞壽喜燒其中之一，四人入住另可選擇專人戶外烤肉盛宴，輕鬆享受中秋BBQ的樂趣。每晚還有住客專屬宵夜及翌日早餐，加碼每房贈一份金沙乳酪、換穿Hakama文青袴漫遊日式庭院、體驗手作和菓子樂趣，四人入住每位只要3,623元起。

▲原價9,800+10%元的精緻雙人房，平日只要2,488元起。（圖／台北凱達大飯店提供，下同）



雨後天氣漸漸涼，台北凱達大飯店則攜手漢方茶飲品牌「樂木集Lomoji」，推出「溫潤‧生活」住房專案，9月1日至10月31日，原價9,800+10%元的精緻雙人房，平日雙人成行每晚2,488元起，家庭四人房4,488元起，業者透露，等於基本房價免加錢送贈品，以實惠價格刺激9月住房率。

▲「溫潤·生活」住房專案贈「樂木集」漢方療癒套組。



不只如此，前100名訂房者加贈漢方療癒套組，總價約500元，內含清透回甘的「極輕濕漢方茶」、極致水嫩的「B5靈芝面膜」、古法秘傳的「漢方湯浴包」及活絡循環的「蒸氣足套」各一入，讓旅人在客房享受暖身又紓壓的體驗。

▲家庭四人房平日4,488元起。



台北凱達大飯店與萬華火車站共構，鄰近龍山寺、青草巷、剝皮寮、新富町文化市場等知名景點，還可以去華西街夜市，朝聖米其林必比登推薦的「源芳刈包」、「小王煮瓜」、「昶鴻麵點」等美食，完整兩天一夜小旅行。