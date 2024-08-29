ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎高雄美術館店明天試營運　40元極上鮪魚大腹特價連7天

▲壽司郎盛夏蝦鮭魚賞」登場，開賣「香菜壽司」 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎高雄美術館店明天試營運 。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

持續展店的壽司郎，高雄第6間門市「美術館店」明天開始試營運，品牌同時推出限時優惠，極上鮪魚大腹連7天特價40元，接著還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。9月5日前單筆消費每滿300元以上，可現折40元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台有43家分店，明天試營運的美術館店是第44家，同時也是高雄地區第6間門市。慶祝開新店，9月5日前，極上鮪魚大腹特價40元，而9月6日至9月12日，鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋優惠價30元。

▲壽司郎高雄美術館店9月6日至9月12日，鮭魚腹優惠價30元。（圖／記者黃士原攝）

此外，8月30日至9月5日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元，可折價40元，600元可折價80元，以此類推。折價券9月6日後才可使用，每消費滿300元可用1張，600元可用2張。

▲藏壽司滿額贈「吉伊卡哇資料夾」與筆記本。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度與日本動漫人氣角色吉伊卡哇合作，8月23日至9月22日推出18款限定扭蛋，引起粉絲瘋狂蒐集。昨日則是再推出滿額贈，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG，可以把「吉伊卡哇限量資料夾」（1份）免費帶回家，4種款式隨機發送，全台限量1萬1800份，送完為止。9月4日由「吉伊卡哇限量筆記本」接力登場，一樣4種款式隨機贈送，全台限量1萬1800份。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 迴轉壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

壽司郎高雄美術館店明天試營運

壽司郎高雄美術館店明天試營運

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

世界最美新月羊角來台快閃2個月

世界最美新月羊角來台快閃2個月

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

珊珊襲日！　大阪環球影城恐受影響

珊珊襲日！　大阪環球影城恐受影響

基隆老味道30元味噌湯滿滿新鮮魚肉豆腐

基隆老味道30元味噌湯滿滿新鮮魚肉豆腐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

Google評價4.4！肉餡豐富的絕品湯包

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

吃Buffet集滿10個完食空盤特價899元

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

熱門行程

最新新聞更多

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

壽司郎高雄美術館店明天試營運

手搖飲「2大飲品買1送1」限時搶喝

高雄怪味鍋盔！刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴

提前半年訂！遊藏王樹冰滿到明年2月

世界最美新月羊角來台快閃2個月

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366