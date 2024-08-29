壽司郎高雄美術館店明天試營運　40元極上鮪魚大腹特價連7天

▲壽司郎高雄美術館店明天試營運 。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

持續展店的壽司郎，高雄第6間門市「美術館店」明天開始試營運，品牌同時推出限時優惠，極上鮪魚大腹連7天特價40元，接著還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。9月5日前單筆消費每滿300元以上，可現折40元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台有43家分店，明天試營運的美術館店是第44家，同時也是高雄地區第6間門市。慶祝開新店，9月5日前，極上鮪魚大腹特價40元，而9月6日至9月12日，鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋優惠價30元。

▲壽司郎高雄美術館店9月6日至9月12日，鮭魚腹優惠價30元。（圖／記者黃士原攝）

此外，8月30日至9月5日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元，可折價40元，600元可折價80元，以此類推。折價券9月6日後才可使用，每消費滿300元可用1張，600元可用2張。

▲藏壽司滿額贈「吉伊卡哇資料夾」與筆記本。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度與日本動漫人氣角色吉伊卡哇合作，8月23日至9月22日推出18款限定扭蛋，引起粉絲瘋狂蒐集。昨日則是再推出滿額贈，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG，可以把「吉伊卡哇限量資料夾」（1份）免費帶回家，4種款式隨機發送，全台限量1萬1800份，送完為止。9月4日由「吉伊卡哇限量筆記本」接力登場，一樣4種款式隨機贈送，全台限量1萬1800份。