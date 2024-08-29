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許光漢、王淨陪喝飲料！「清心福全X正港分局」限量聯名杯來了

▲▼「清心福全X正港分局」聯名。（圖／清心福全提供）

▲「清心福全X正港分局」推出聯名紙杯。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

犯罪推理喜劇《正港分局》為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，上線首日直衝Netflix台灣區域排行榜第1名，討論度超高。看準高人氣，手搖飲品牌「清心福全」攜手《正港分局》推出2款限量聯名紙杯，更加碼辦抽獎活動，鐵粉不能錯過。

▲▼「清心福全X正港分局」聯名。（圖／清心福全提供）

▲飲料杯上可以看到正港分局演員搭配逗趣標語。

「清心福全X正港分局」跨界聯名推出2款限定手搖杯，首波為「茶」科打「混」款，飲料杯看得到人氣主演許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌（阿斌）等身影，再搭配「林子晴兇巴巴」、「吳明翰請你不要再杯子上亂塗鴨」等標語，逗趣十足，即日起於全門市限量上市，另一款明「茶」秋毫則預計第2波才會上市。

▲▼「清心福全X正港分局」聯名。（圖／清心福全提供）

▲清心加碼祭出抽獎活動。

清心福全也祭出抽獎活動，至9月6日前分別在「清心福全」及《正港分局》臉書官方粉專按讚，再到清心福全活動貼文留言處，上傳飲品與劇集畫面合照，並標註「#看正港分局喝清心」即可參加抽獎，有機會抽中「劇集週邊大禮包」、「Netflix免費序號（3個月）」、「《正港分局》演員簽名海報與貼紙」等。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼迷彩飲料杯搭配猿人杯膜超帥。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

另外，可不可熟成紅茶近日則找來日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」首度跨界合作，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合可不可代表人物「成哥」，潮到不行。首推限定飲料杯，一共有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®動物家族角色，可以看到猿人躲在成哥背後的身影，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，共2款。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

這次聯名也推出2款飲品「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽消暑，茶香十足。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼透明吸管杯、飲料提袋要搶。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

加碼收4款周邊商品，同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，必收「700ml透明吸管杯」，吸管杯套以猿人造型呈現；「馬克杯2入組」則有經典白、綠迷彩2款，搭配猿人、成哥圖案；還有「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（白、綠2款）」，最低點數加購199元就能入手，以上系列聯名即日起於全門市開賣。

▲▼「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲磁鐵盲包只送不賣。

為歡慶新聯名開跑，即日起凡會員消費滿180元、非會員230元可獲得BABY MILO®磁鐵盲包，數量有限、送完為止；9月25日起會員消費滿150元、非會員200元則可獲得聯名貼紙包，隨機送、不挑款，每人每筆限送1次。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 正港分局 可不可熟成紅茶 BABY MILO® 許光漢

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