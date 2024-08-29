外送限定！手搖飲「2大飲品買1送1」限時開喝

▲春陽茶事限時搶喝2大飲品買1送1。（示意圖／春陽茶事提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣真的太熱！人氣手搖飲品牌「春陽茶事」特意祭出「2大飲品同品項買1送1」消暑優惠，只要透過指定外送平台即享優惠，趕緊揪團下單去。另，五桐號也有限時「免費加料」活動，通通不能放過。

▲甜杏凍烏龍吸得到手工甜杏凍。

春陽茶事即日起至9月10祭出「2大飲品買1送1」限定優惠，品項有「甜杏凍烏龍」、「蜜桃紅茶」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價升級大杯，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。

「甜杏凍烏龍」是以焙火烏龍作為基底，搭配手工熬煮甜杏凍，每一口都能喝到獨特杏仁香結合清甜茶味；「蜜桃紅茶」則是人氣飲品之一，細火慢熬的蜜桃果醬結合帶有熟成果香的春陽紅茶，果茶香十足。

▲五桐號至9月15日前祭出免費加料活動。（圖／記者蕭筠攝）

另，五桐號近日則推出2款夏季新飲品，「芋見椰椰奶奶」是以新鮮芋頭製成芋泥鋪在底層，搭配if100%椰子水與鮮甜椰漿製成的清涼冰沙，每一口都能喝到濃濃椰香，售價89元；另一杯「青梅烏龍凍飲」選用金萱烏龍結合梅子醬打造酸甜滋味，再加入滑順綠茶凍，回甘又解渴，售價45元起，即日起在全門市開賣。

為歡慶新品上市，至9月15日凡消費任一飲品即可享「免費加料」，加料品項有綠茶凍、黑糖粉粿、杏仁凍，每杯飲品限加1份。