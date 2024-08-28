礁溪飯店「山形祭」5必玩亮點　免費穿浴衣在雪中拍照、清酒試飲

▲礁溪山形閣一年一度的山形祭將在本周末登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪山形閣一年一度的「山形祭」又來了！今年活動將於8月31日當天登場，飯店業者在館內打造5大亮點，旅客可以在活動當天免費體驗穿浴衣、看花笠舞表演，更把藏王纜車搬進館內，打造白雪紛飛效果，讓旅客可以大拍美照。

▲礁溪山形閣董事長廖炳燿。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪山形閣的山形祭今年邁入第5年，董事長廖炳燿身為山形縣鶴岡市觀光大使，在現場分享當地觀光魅力之餘，也表示今年以「寧瀞之旅」為主題，透過拍照造景、物產、試飲、玩樂多種體驗，讓旅客感受山形魅力。

▲山形祭將藏王纜車與樹冰搬進飯店中，還有造雪機打造大雪紛飛景象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有免費浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

在山形祭當天，最大體驗亮點之一，就是將藏王纜車與樹冰搬進飯店中，打造拍照場域，更設有造雪機，當旅客站進纜車內，就會啟動造雪機打造置身大雪紛飛的銀白世界感；同時，飯店大廳更提供免費浴衣體驗，旅客可以換上浴衣在館內盡情拍照，每人限穿著30分鐘。

▲山形清酒試飲吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還能體驗日本將棋與欣賞花笠舞與酒田舞娘演出。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，山形閣也在飯店內設有山形清酒試飲吧，讓旅客可以免費品飲來自山形最代表酒造提供的清酒；3樓則透過影片播放、牆面展覽、日本將棋體驗，讓旅客能快速了解山形縣。祭典當天還有花笠舞、酒田舞娘演出，展現當地人文魅力。業者也從即日起至10月期間推出住房抽獎活動，透過官網或電話訂房，就有機會抽中免費入住山形閣套房。

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▲礁溪晶泉丰旅推出2種親近海洋住房專案。（圖／業者提供，下同）

而礁溪晶泉丰旅為了讓旅客能親近大海，即日起推出兩種海上活動住房專案，每人每晚3650元起，就能免費出海到龜山島，或在蘇澳豆腐岬體驗浮潛，再送知名品牌髮品體驗組、早餐吃到飽、Happy Hour酒精飲品無限暢飲，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲可以到蘇澳豆腐岬體驗浮潛。

為讓旅人更親近海洋自然生態，礁溪晶泉丰旅即日起至9月28日推出「離島潛旅。覓夏」季節住房專案，入住就送蘇澳豆腐岬半日遊，可以在專業教練帶領下體驗浮潛、SUP，還可將純淨沙龍髮浴系列品牌「LEBORN旅程體驗組」帶回家，內含淨化洗髮露、保濕潤髮乳、海鹽頭皮淨化霜、賦活重建精華。

▲也可出海到龜山島賞鯨。



此外，10月27日前選擇入住「翱旅蘭洋。龜山島賞鯨趣」專案，則可免費搭船出海前往龜山島，旅客可以選擇賞鯨與環繞龜山島，或是登上龜山島一探究竟，還有專人解說、近看牛奶海。