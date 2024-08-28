九月雪降臨桃園大溪！還未開展已綻放7成　5座藝術裝置搶先看

▲主場地中庄調整池韭菜花區設置5座裝置藝術。（圖／讀者提供）



記者彭懷玉／台北報導

九月雪悄悄降臨桃園大溪！「2024桃園韭菜花節」將於8月31日開跑，不過大鶯路上「黃色小屋咖啡莊園」前的農地，韭菜花已大肆盛開；「香草野園」也花開8成以上，而主場地中庄調整池景觀土丘設置5座裝置藝術，8月31日和9月1日有豐富的活動、表演及農特產展售。

▲大溪大鶯路392號旁的韭菜花田往年9/2花況，參觀韭菜花田一人收50元入場費。（圖／IG網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



桃園大溪有70公頃的韭菜種植區，為全台最大，不過，韭菜花田多聚集在中庄吊橋一帶，面積約一甲地（2934坪）。其中，每年花況最美人氣點首推「黃色小屋咖啡莊園」前的農地，由鄭姓地主種植，參觀韭菜花田一人依舊維持收50元入場費，由於是私人土地，請大家拍照時走田埂，更不能躺在花上破壞農民心血。

▲▼「2024桃園韭菜花節」中庄調整池韭菜花區今（28日）花況。（圖／讀者提供）



另外，主要種植歐陸食材、香草作物與食用花卉的「香草野園」，是許多星級餐廳主廚指定合作的食材產地。業者透露，因氣候因素，韭菜花較往年稍晚開花，目前花況已有8成以上，為配合活動，8月31日和9月1日有體驗活動，包含探索故事館聆聽韭菜花故事、手作翡翠起司堡，參加即贈新上市「韭菜海鮮鹹派」一份，一人僅收500元報名費。

「2024桃園韭菜花節」將於8月31日至9月30日於中庄調整池景觀土丘開跑，據悉目前九月雪已盛開7至8成，花期可延續至9月底，8月31日和9月1日將有農特產品展售、韭菜評鑑，並結合鄰近農家舉辦韭菜相關食農體驗等，而5處花田裝置將配合活動展至9月30日。

2024桃園韭菜花節

開幕日期：8/31

活動期間：8/31-9/30

地點：中庄調整池景觀土丘韭菜花田區一帶