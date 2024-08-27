竹子湖新玩法！絕美窗景嚐午茶、金針花海　騎電輔車環火山爆裂口

▲陽明山竹子湖為大屯火山群中的堰塞湖，於七星山爆發時形成。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山竹子湖不只海芋、繡球花季值得來，低碳旅遊盛行的當下，以電動腳踏車環遊下湖、頂湖、東湖，沿途尋訪龍鬚菜田、婚紗勝地黑森林，接著到賞火山爆裂口的秘境，再到大梯田嚐田間料理，做出屬於自己的浮生花，而故鄉金針花也開得正美，忙碌生活中，不妨慢下步調讓身心喘息一下。

▲竹子湖在熱門花季後，於夏末初秋推出「田間美術館」小旅行。（圖／記者彭懷玉攝）

夏末初秋品牌「田間美術館」 藝術小旅行正式展開，由財福海芋田第四代盧品方擔任導覽帶路人，邁入第三年的「田間美術館」與新創品牌VooDoo Cycles Taiwan 巫賭單車社合作，一共提供4款、10台折疊和登山電動車供報名遊程的旅客租借，繞行竹子湖的下湖、頂湖、東湖，探秘龍鬚菜田、黑森林、頂湖爆裂口、竹子湖蓬萊米故事館等地。

▲新創品牌VooDoo Cycles Taiwan 巫賭單車社位於竹子湖的基地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼盧品方介紹，竹子湖農民只採較嫩的第一節莖，其實就是佛手瓜長出的嫩葉，兩者是親戚，產量目前最多，一路可以採到10月；首站停留龍鬚菜田。（圖／記者彭懷玉攝）



騎電動自行車能自由調節轉速，好記秘訣是「上坡時調到1省腳力、下坡時調到低速擋7以免暴衝」。首站停留龍鬚菜田，盧品方介紹，竹子湖農民只採較嫩的第一節莖，其實就是佛手瓜長出的嫩葉，兩者是親戚，產量目前最多，一路可以採到10月。接著，會來到婚紗勝地黑森林，不只有愛心可美拍，盧品方說，當初日治時期日本人為了蓋房，便種植大量柳杉，不過因竹子湖潮濕加上迎風面關係，計畫宣告失敗。不過，過去還有個功能是做為全台的電線桿，也用來張貼廣告、甚至諜報密碼，如今北市永春一帶仍有木造電線桿。

▲▼婚紗勝地黑森林不只有愛心可美拍，當初日治時期日本人為了蓋房，便種植大量柳杉。（圖／記者彭懷玉攝）

隨著火山硫磺氣味撲鼻而來，一行人來到小油坑橋，這裡能就近欣賞到火山爆裂口以及竹子湖鄉村景觀。盧品方介紹，竹子湖為大屯火山群中的堰塞湖，於七星山爆發時形成，腳下18公里下方就是滾滾岩漿，其他像是日本北海道登別市、澳洲、美國夏威夷均要收取國家公園門票，或是停車費10美金左右，竹子湖是離都市近、從北市上山又只要半小時車程的好去處。

▲▼小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口以及竹子湖鄉村景觀。（圖／記者彭懷玉攝）

欣賞完大自然鬼斧神工的景致，將到大梯田花卉生態農園用餐，由大梯田曹雅芳、發現生活園藝共同端出自家拿手好菜，以當地新鮮食材匯集出絕妙山中饗宴。包含盛產的龍鬚菜、宮保皮蛋、紅糟肉、苦瓜不苦、檳榔花、白斬雞、高麗菜、炒金針花和金針排骨湯，遊程限定菜色依季節和人數會有更動，開放8人以上報名。

▲由大梯田小女兒曹雅芳端出自家拿手好菜和教導浮油永生花，時間許可下則有體驗陶盤DIY。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼田間餐桌包含盛產的龍鬚菜、白斬雞、高麗菜、炒金針花和金針排骨湯等當季料理。（圖／記者彭懷玉攝）



吃飽喝足，接著在大梯田花卉生態農園進行藝術創作與午茶，本次體驗由擅長花藝的曹雅芳教導大家製作出浮油永生花，在挑選花朵後，一一以鑷子將花輕放入玻璃瓶中，再倒入礦物油，讓花朵伸展的樣貌被封存下來，過程十分療癒人心，即使初次體驗，成品也能有滿滿成就感。

▲▼大梯田花卉生態農園進行藝術創作與午茶；到「最美框景座位區」放空賞景，猶如夢境一般不真實。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼在挑選花朵後，一一以鑷子將花輕放入玻璃瓶中，再倒入礦物油，讓花朵伸展的樣貌被封存下來。（圖／記者彭懷玉攝）



▲名陽匍休閒農莊製作的巴斯克乳酪蛋糕，上方以龍鬚菜餅乾點綴，再搭配苗栗杭菊茶。（圖／記者彭懷玉攝）



下午茶的部分同樣在大梯田農園享用，品嚐得到名陽匍休閒農莊製作的巴斯克乳酪蛋糕，上方以龍鬚菜餅乾點綴，再搭配苗栗杭菊茶，十分舒心。除了在餐桌上享用，也能到「最美框景座位區」放空賞景，鮮黃色的牆壁與外頭綠意相呼應，搭配垂墜而下的漂浮花朵，猶如夢境一般不真實，讓人不由自主放鬆身心，享受大自然賦予的一切美好。

▲▼故鄉金針花農園佔地1400坪農地全是金黃色花海，花季預計到9月中，可以不同角度取景。（圖／記者彭懷玉攝）



最後，竹子湖不只有繡球花和海芋，實際上有5、6家種植金針花，目前僅曹家花田香和故鄉金針花農園對外開放。其中，故鄉金針花農園佔地1400坪農地全是金黃色花海，花季預計到9月中，可以穿梭在梯田式農園中，以不同角度取景，或在發呆亭坐著休息，感受夏末豐收時節的花海魅力。

▲若有興趣參加遊程的民眾，可以參考田間美術館活動了解詳情。（圖／記者彭懷玉攝）



若有興趣參加遊程的民眾，可以參考田間美術館活動 /半日藝術家活動了解詳情，因活動符合食農教育補助，設籍台北市的中小企業包團 ，每團每位最高申請補助400元；600元補助300元；1000元最高補助400元，以此次遊程1500元為例，折扣400元為1100元。