「不二糕餅」高雄快閃場8／29登場　排隊規則曝光

▲不二糕餅高雄快閃櫃8/29登場。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

台北快閃櫃昨日首賣就大排長龍的「不二糕餅」，高雄場將於8月29日開始，夢時代購物中心也公布排隊動線及發放號碼牌時間，每人每次限購5盒。

不二糕餅今年中秋在北高舉辦2場快閃活動，台北場昨天開賣首日就出現大排長龍的搶購人潮，上千盒蛋黃酥與茶蛋組，半小時就賣光。

▲台中排隊名店「不二糕餅」遠百信義A13快閃櫃開賣首日人潮。（圖／業者提供）

不二糕餅高雄的快閃櫃則設在夢時代購物中心，8月29日開賣，百貨業者也公布相關規則，購買民眾請由「1F東空橋旁 幸福廣場」開始排隊；周一至周五發放號碼牌時間為10:00，周六至周日為09:00；周一至周五引導至B1櫃排隊動線時間為11:00，周六至周日則提早到10:30。

高雄快閃活動截止時間為9月16日，販售品項除了蛋黃酥、茶蛋組，還可加購蛋黃酥雙色爆米花。

夢時代購物中心也提醒，依照每人現場排隊順序發放購買憑證，每人每次限購最多「5盒」，中途不得離開隊伍、不得更換品項（盒數），離場恕不保留商品，限當日購買，商品銷售數量依現場實際庫存為主。

▲鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」再度快閃北部。（圖／新口味食品行提供）

另外，彰化鹿港開業超過30年的「新口味蛋黃酥」，迎接中秋節檔期，再度推出快閃活動，即日起至9月5日，SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；第二站在台北SOGO忠孝館設置快閃店，9月2日至9月16日登場。