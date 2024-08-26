上船了各位！到台東划獨木舟「成功→長濱」　挑戰7公里海上長征

▲想挑戰自己嗎？那就到台東體驗划獨木舟從成功經過太平洋到長濱，來場7公里的征途。（圖／浮定生活_Wayne Lee攝影）

記者蔡玟君／台東報導

近期實境節目《上船了各位！》讓7名藝人挑戰，從花蓮划獨木舟到石垣島，進行一場260公里長征。而在台東成功鎮的「浮定生活」團隊則與選品平台「東東市」近期攜手設計藍色森林最後秘境行程，體驗之一就是挑戰以划獨木舟方式從成功出發，經太平洋抵達長濱，進行一場長達7公里的海上征途。

▲「浮定生活」團隊與選品平台「東東市」攜手，以浮定戶外休閒餐酒館為基地，推出最新藍色森林秘境體驗行程。（圖／記者蔡玟君攝）

世代居住東海岸的阿美族人，自有一套與自然共生的生活文化，太平洋宛如最天然的冰箱，想吃什麼，跳下海就有，走進山林，隨手採集的綠葉可當野菜，也可作為繩索使用。「浮定生活」團隊與選品平台「東東市」攜手，以浮定戶外休閒餐酒館作為基地，設計「藍色森林最後秘境」行程，從海上划獨木舟，海灘月光宴到山中阿美流水席，讓旅人親自感受阿美族人與自然共存的生活。

▲浮定生活規劃的獨木舟體驗，從成功石雨傘海灘出發。（圖／記者蔡玟君攝）

浮定生活將蔚藍太平洋比喻為藍色森林，讓旅客從成功石雨傘划獨木舟到長濱烏石鼻，可是少見的海上體驗。僅陸上兩地距離就長達7公里，若從海上前往，距離則多一倍，對許多旅人來說可是一大挑戰，浮定生活也安排教練群、救援船隨行，隨時注意每艘獨木舟狀況。

▲正式出發前，先在小海灣練習、訓練默契。（圖／記者蔡玟君攝）

▲練習後再慢慢划出海灣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者實際體驗當天，天空陰雲密布，但浮定生活有專業的團隊評估當天浪況，若浪況許可，即使下雨也會正常出發。旅客首先在石雨傘靠近海灘的小海灣學習划槳、兩人一組練習培養默契，經過約15分鐘試划後，慢慢划出海灣。

▲在太平洋划獨木舟，可以遠眺綿延的海岸山脈。（圖／浮定生活_Wayne Lee攝影）

▲▼體驗在茫茫大海上飄蕩。（圖／記者蔡玟君攝）

划著獨木舟慢慢遠離海灘，在茫茫大海上飄蕩，溫熱的海水觸手可及，眼前則是綿延的海岸山脈，陰雲灰霧也掩蓋不了其大氣壯闊，是極為難得的挑戰與感受大自然的機會，在行程划過3公里後，浮定生活團隊在海上設有一處浮球作為中停站，讓旅客能休息。旅客若想挑戰，並感受在海灘於明亮月光下品嚐阿美族人精心準備的無菜單月光宴，可向東東市洽詢2天1夜行程報名，10人成團。