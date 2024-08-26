ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Z世代旅遊趨勢調查！48%更愛獨旅　2個省錢小技巧降低花費

▲▼幸福,生活習慣,運動,旅行。（圖／pixabay）

▲旅遊訂房平台Booking.com公布最新「Z世代旅遊趨勢調查」。（圖／pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

1997年至2012年出生的年輕族群被稱為「Z世代」，也逐漸成為消費市場的主要受眾，更帶動新的旅遊習慣！Booking.com公布「Z世代旅遊趨勢調查」，根據調查發現，超過71%的Z世代旅人會因「影視作品」選擇旅遊目的地，並期待享受同款體驗。而這世代的旅人更重視出遊的高CP值，更有2個省錢小技巧來節省旅遊花費。

▲▼Telegram,社群軟體,群組,手機,APP。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲社群媒體越來越能影響旅人決定到目的地旅行。（圖／免費圖庫Pixabay）

趨勢1：社群媒體影響旅遊動機
根據調查指出，有近7成年輕族群選擇旅遊目的地時會受到社群媒體影響，並透過社群平台收集旅遊靈感或行程。同時，他們也深受影視作品或實境秀影響，台灣有71%的 Z世代旅人會為了朝聖拍攝取景地而前往當地旅行，甚至規劃劇中出現的餐廳、旅宿。

▲▼旅行。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕世代更想享受獨旅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

趨勢2：「Me Time」當道
年輕旅人注重「Me Time（個人時間）」，也反映在旅遊習慣中，根據Booking.com數據，台灣有近半數（48%）的Z世代旅人在過去6個月中進行獨自旅行，更有71%旅人期待在未來一年中規劃只屬於自己的旅程，相較於與家人（58%）、朋友（33%）一同出遊的意願更高。

▲▼手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲AI科技成旅遊小助手。（圖／取自免費圖庫Pexels）

趨勢3：AI科技成 旅遊小助手
AI科技已開始慢慢導入旅遊預訂平台、規劃行程、客服服務中，對年輕世代的旅人來說，使用這些科技更得心應手。台灣旅客除了願意使用AI規劃行程，更相信AI會推薦「觀光客較少」的新興旅遊目的地。

▲▼獨旅，一人旅，旅行，自由行，出國，出國旅遊，出國玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人出遊更偏好選擇深度且新奇的體驗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

趨勢4：偏好當地深度且新奇的體驗
除了必拍照打卡的景點外，Z世代族群在規劃旅遊時更注重旅遊中的特殊體驗。在台灣，超過半數的 Z 世代期待開啟一場城市之旅，更有68%旅人期待獨一無二的特色體驗，如熱氣球、跳傘等。在選擇旅宿時，全球68%的旅人想要再次入住曾經擁有美好體驗的旅宿，且高達 7成5的台灣Z世代旅人將擁有多重設施的飯店視為旅宿首選，並認為室外空間、溫泉、SPA等為選擇旅宿重要的一環（29%）。

趨勢5：更在乎CP值！省錢小技巧：避開旺季、善用會員制度
許多Z世代才出社會不久，他們也在乎預算是否被妥善運用，台灣人更在乎旅遊時是否符合高CP值（70%）、讓人感到物超所值（47%）的評估是很重要的。為了節省旅遊花費，也有6成的台灣人會避開旅遊旺季，同時十分關注是否能透過會員制節省更多的預算，來進行當地的體驗。

關鍵字： 旅遊趨勢 出國旅遊 Booking.com

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

萬華70年肉圓老店搬新家！

萬華70年肉圓老店搬新家！

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

Z世代旅遊趨勢調查　48%人更愛獨旅

Z世代旅遊趨勢調查　48%人更愛獨旅

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

熱門行程

最新新聞更多

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

萬華70年肉圓老店搬新家！

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366