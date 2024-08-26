Z世代旅遊趨勢調查！48%更愛獨旅　2個省錢小技巧降低花費

▲旅遊訂房平台Booking.com公布最新「Z世代旅遊趨勢調查」。（圖／pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

1997年至2012年出生的年輕族群被稱為「Z世代」，也逐漸成為消費市場的主要受眾，更帶動新的旅遊習慣！Booking.com公布「Z世代旅遊趨勢調查」，根據調查發現，超過71%的Z世代旅人會因「影視作品」選擇旅遊目的地，並期待享受同款體驗。而這世代的旅人更重視出遊的高CP值，更有2個省錢小技巧來節省旅遊花費。

▲社群媒體越來越能影響旅人決定到目的地旅行。（圖／免費圖庫Pixabay）



趨勢1：社群媒體影響旅遊動機

根據調查指出，有近7成年輕族群選擇旅遊目的地時會受到社群媒體影響，並透過社群平台收集旅遊靈感或行程。同時，他們也深受影視作品或實境秀影響，台灣有71%的 Z世代旅人會為了朝聖拍攝取景地而前往當地旅行，甚至規劃劇中出現的餐廳、旅宿。

▲年輕世代更想享受獨旅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



趨勢2：「Me Time」當道

年輕旅人注重「Me Time（個人時間）」，也反映在旅遊習慣中，根據Booking.com數據，台灣有近半數（48%）的Z世代旅人在過去6個月中進行獨自旅行，更有71%旅人期待在未來一年中規劃只屬於自己的旅程，相較於與家人（58%）、朋友（33%）一同出遊的意願更高。

▲AI科技成旅遊小助手。（圖／取自免費圖庫Pexels）



趨勢3：AI科技成 旅遊小助手

AI科技已開始慢慢導入旅遊預訂平台、規劃行程、客服服務中，對年輕世代的旅人來說，使用這些科技更得心應手。台灣旅客除了願意使用AI規劃行程，更相信AI會推薦「觀光客較少」的新興旅遊目的地。