Z世代旅遊趨勢調查！48%更愛獨旅　2個省錢小技巧降低花費

▲旅遊訂房平台Booking.com公布最新「Z世代旅遊趨勢調查」。（圖／pixabay）
記者蔡玟君／綜合報導
1997年至2012年出生的年輕族群被稱為「Z世代」，也逐漸成為消費市場的主要受眾，更帶動新的旅遊習慣！Booking.com公布「Z世代旅遊趨勢調查」，根據調查發現，超過71%的Z世代旅人會因「影視作品」選擇旅遊目的地，並期待享受同款體驗。而這世代的旅人更重視出遊的高CP值，更有2個省錢小技巧來節省旅遊花費。
▲社群媒體越來越能影響旅人決定到目的地旅行。（圖／免費圖庫Pixabay）
趨勢1：社群媒體影響旅遊動機
根據調查指出，有近7成年輕族群選擇旅遊目的地時會受到社群媒體影響，並透過社群平台收集旅遊靈感或行程。同時，他們也深受影視作品或實境秀影響，台灣有71%的 Z世代旅人會為了朝聖拍攝取景地而前往當地旅行，甚至規劃劇中出現的餐廳、旅宿。
▲年輕世代更想享受獨旅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
趨勢2：「Me Time」當道
年輕旅人注重「Me Time（個人時間）」，也反映在旅遊習慣中，根據Booking.com數據，台灣有近半數（48%）的Z世代旅人在過去6個月中進行獨自旅行，更有71%旅人期待在未來一年中規劃只屬於自己的旅程，相較於與家人（58%）、朋友（33%）一同出遊的意願更高。
▲AI科技成旅遊小助手。（圖／取自免費圖庫Pexels）
趨勢3：AI科技成 旅遊小助手
AI科技已開始慢慢導入旅遊預訂平台、規劃行程、客服服務中，對年輕世代的旅人來說，使用這些科技更得心應手。台灣旅客除了願意使用AI規劃行程，更相信AI會推薦「觀光客較少」的新興旅遊目的地。
▲許多人出遊更偏好選擇深度且新奇的體驗。（圖／取自免費圖庫pixabay）
趨勢4：偏好當地深度且新奇的體驗
除了必拍照打卡的景點外，Z世代族群在規劃旅遊時更注重旅遊中的特殊體驗。在台灣，超過半數的 Z 世代期待開啟一場城市之旅，更有68%旅人期待獨一無二的特色體驗，如熱氣球、跳傘等。在選擇旅宿時，全球68%的旅人想要再次入住曾經擁有美好體驗的旅宿，且高達 7成5的台灣Z世代旅人將擁有多重設施的飯店視為旅宿首選，並認為室外空間、溫泉、SPA等為選擇旅宿重要的一環（29%）。
趨勢5：更在乎CP值！省錢小技巧：避開旺季、善用會員制度
許多Z世代才出社會不久，他們也在乎預算是否被妥善運用，台灣人更在乎旅遊時是否符合高CP值（70%）、讓人感到物超所值（47%）的評估是很重要的。為了節省旅遊花費，也有6成的台灣人會避開旅遊旺季，同時十分關注是否能透過會員制節省更多的預算，來進行當地的體驗。
讀者迴響