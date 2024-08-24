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老闆手肘手術！新入選台北必比登「麵鋪」店休中　8／28恢復營業

▲麵鋪以芋頭米粉聞名，湯頭經長時間燉煮，散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣。（圖／米其林指南提供）

▲麵鋪以芋頭米粉聞名，湯頭經長時間燉煮，散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

米其林指南日前公布126家必比登推介名單，相信不少老饕準備按圖索驥去品嚐，6家新入選的其中一家「麵鋪」，老闆因手肘手術需要休養，目前店休中，8月28日才會恢復營業。

麵鋪是台北市一家隱藏在巷弄中的小店，開業於2007年。該店以芋頭米粉聞名，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕。老闆選用充滿米香的粗米粉，吸滿湯汁後更充滿風味。湯頭經長時間燉煮，散發著油蔥的香氣，芋頭則軟綿可口，十分美味。

不過，麵鋪才剛入榜必比登，目前卻是暫停營業中，原來是老闆7月底進行手肘手術，原本店面預計休息3周，但因為術後恢復狀況不佳，因此延到8月28日才開始營業，想要品嚐麵鋪芋頭米粉的民眾這幾天先不要過去，以免白跑一趟。

▲台北30年鰻魚飯「濱松屋」10/31歇業。（圖／取自濱松屋臉書）

另外，鰻魚飯名店「濱松屋」老闆日前在臉書粉專公告，從日本跨海來台，已經經營了30年，一直致力推廣日本高級鰻魚料理，在2018年有幸獲得米其林的肯定，前總統李登輝先生也曾經來店品嚐，並給予讚賞。但隨著年紀增長，加上病痛纏身，遺憾地決定濱松屋將在今年10月31日結束營業。

關鍵字： 美食雲 必比登 麵鋪 芋頭米粉

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