歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

文／七逗旅遊網

心中期盼的歌詩達郵輪之旅，沒有想像中的遙不可及，搭配2025年連假聰明選擇出遊時間，輕鬆為全家安排一趟開心的海上假期，船上吃、喝、玩、樂都已經Ready！4、5月4/5/6天航次只要4,900元起，CP值超高，儘早安排行程以免被搶光！

▲歌詩達郵輪莎倫娜號人氣滑水道，是大人小孩都愛的設施。（圖／歌詩達郵輪提供）

2025年4月有清明節&兒童節連假4天（4/3～4/6），聰明安排假期時間，可以選擇4/5/6天航次，讓全家人一起登上歌詩達郵輪莎倫娜號，體驗豪華移動式度假酒店的魅力。

▲歌詩達郵輪主題之夜精彩活動是全家人共同的美麗回憶。（圖／歌詩達郵輪提供）

從早到晚，郵輪上的每個角落都有活動在進行中，想要掌握活動大小事，跟著⟪每日船上指南⟫，就能知道活動的內容、時間、地點，方便全家人一天行程的安排。

郵輪上豪華娛樂囊括：宙斯大劇院、天幕電影院、邱比特舞廳等，而全船期待的主題之夜，用音樂、舞蹈帶著旅客體驗異國風華，還有令人驚喜的活動安排，是大人、小孩都愛的難忘活動。

▲兒童專屬思高俱樂部，每天安排不同的趣味活動。（圖／歌詩達郵輪提供）

在郵輪上，孩子玩什麼呢？歌詩達郵輪特別規劃兒童專屬思高俱樂部，無需額外付費，每天安排不同的活動，在寓教於樂的遊戲中，孩子們收穫滿滿，還能結交到同齡的好朋友，一起享受快樂旅程。

▲靜靜凝望寬闊的大海，心情特別放鬆。（圖／歌詩達郵輪提供）

孩子們有自己的玩樂天地，爸媽就能放心享受難得假期。爸媽兩人在郵輪上靜靜凝望大海，或是攜手漫步，或是一起到SPA水療中心，讓身心都放鬆。

想要分頭找樂子也行！愛運動的爸爸們最喜歡多功能運動場，以及精心設計的戶外跑道；媽媽們可以到健身俱樂部上瑜珈課，讓平日辛苦工作的壓力得到舒緩與釋放。

▲受歡迎的甜點吧提供新鮮製作的義式冰淇淋與馬卡龍點心。（圖／歌詩達郵輪提供）

歌詩達郵輪莎倫娜號的旅行，也是享受美食的恣意之旅，有網羅全球各地美食的自助餐廳，和手工義式披薩屋、海灘美食街、佛羅倫薩牛排館、星級料理CASANOVA餐廳等，選擇多樣化。

而受歡迎的甜點吧，提供新鮮製作的義式冰淇淋與馬卡龍點心，帶全家品味道地義式風味甜品，一口冰淇淋的滋味，是爸媽與孩子們共同擁有的甜蜜回憶。

詳見

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

歌詩達遊輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa