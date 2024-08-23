1顆486元「比陳耀訓貴近4倍」　板橋甜點名店蛋黃酥貼上整片金箔

▲Sweet Chen隱藏版金箔蛋黃酥禮盒，售價4380元。（圖／取自Sweet Chen官網）

記者黃士原／台北報導

近年來，蛋黃酥已成為中秋節最夯的送禮選擇，位於板橋的甜點名店Sweet Chen也推出4款蛋黃酥禮盒，其中1款金箔隱藏版9顆售價4380元，等於1顆要價486元，比陳耀訓的98元貴上近4倍。

位於板橋的Sweet Chen主推精品甜食蛋糕，使用各種頂級食材，例如日本神級和三盆糖、世界米其林級餐廳採用的依思尼奶油，也曾使用單顆成本100元以上的日本淡雪草莓來製作蛋糕，成品售價都在6000元以上。目前也供應燕窩麝香葡萄蛋糕、金箔燕窩生乳酪蛋糕、金絲絨蛋糕。

▲Sweet Chen傳統款蛋黃酥禮盒。（圖／取自Sweet Chen官網）

中秋節即將來臨，Sweet Chen也推出4款蛋黃酥禮盒，分別是傳統款、經典款、聯名款及隱藏版，售價分別是1880元、2080元、2180元、4380元，其中最貴的隱藏版，9顆蛋黃酥都是以手工貼上整片食用金箔，貴氣逼人，等於每顆486元，比陳耀訓的98元貴上近4倍。

Sweet Chen商品介紹中提到，為了做出頂級蛋黃酥，找來以製作烏豆沙內餡知名的淡水百年老店銘珍，使用法國AOP認證的藍絲可無鹽發酵奶油取代傳統豬油，不僅帶出特殊發酵奶油香氣且使口感更滑順，其次加入海藻糖以降低甜膩感。在餅皮上，Sweet Chen採用法國飛雪特級酵素無水奶油，取代傳統中式酥油，使用日本國寶級德島的阿波和三盆糖取代一般砂糖，使其甜度自然柔美。

▲東京巴黎甜點今年再推出「金莎菠蘿蛋黃酥」。（圖／東京巴黎甜點提供）

另外，東京巴黎甜點今年再推出「金莎菠蘿蛋黃酥」，取自以純古法紅土醃製、野放養殖超大鹹鴨蛋，及以飽滿綿密口感著稱九號紅豆等原料外，每一單顆蛋黃酥皆以鋁箔金色紙張包裝，尺寸更比一般市面蛋黃酥還要大。即日起至8月31日於南京店及大安店舉辦預購活動，每一款各限量1500組。

金莎菠蘿蛋黃酥比一般市面商品尺寸更大，鹹蛋黃選用來自屏東四重溪友善環境飼育生產的鴨蛋，經過醃製熟成滿30天，再以台式釀造酒的手法，醃製提香。紅豆內餡以九號紅豆蒸煮而成，豆香濃郁口感扎實。蛋黃酥餅皮及外層菠蘿皮皆採用獨家奶油與麵粉等原料調配，再以高溫烘烤而成。