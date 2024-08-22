香港迪士尼萬聖趴9／13登場！正反派全現身　有黑魔女、壞皇后

▲香港迪士尼樂園「Disney Halloween Time」9月13日盛大回歸。（圖／香港迪士尼樂園度假區提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

香港迪士尼樂園公布萬聖節2024主題活動及售票優惠，今年「Disney Halloween Time」將於9月13日至10月31日登場，最大亮點是女魔頭庫伊拉領軍的「惡人大宅舞會」，以及重頭戲「惡人舞動迪士尼」，黑魔女、烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓等眾多迪士尼惡人們將出沒園區。

▲期間限定的迪士尼主角與反派成對現身。



今年亮點是反派和主角會不定時在園區內現身，像是壞皇后搭配白雪公主、黑魔女搭配睡美人、洛基搭配索爾、紅心皇后搭配愛麗絲等，而米奇 Halloween 玩轉大街派對也會加入灰姑娘的繼母和兩個壞女兒，角色和表演都會比往年更加豐富。

▲米奇與好友、達菲與好友將加入「米奇 Halloween 玩轉大街派對」。



「萬」遊 Trick-or-Treat 傳統更是不容錯過，商店選購全新推出的糖果袋，旅客能穿梭樂園各處進行討糖任務；道地的「阿Jack怪誕大餐」則同樣由南瓜王傑克包場宴客。

▲時尚女魔頭庫伊拉舉辦的「惡人大宅舞會」將強勢回歸。



若入住度假區酒店，還能參加多種限定萬聖主題工作坊，包含米奇小鬼小包包手作班、萬聖百變氣球班、Trick-or-Treat 糖果團、萬聖夜星光野餐等。

▲南瓜王傑克於河景餐廳帶來道地的「阿 Jack 怪誕大餐」。



萬聖節期間，購買「惡人舞動迪士尼」指定場次或「惡人大宅舞會」、「迪士尼尊享卡」，享優先入場；另有「買、玩」2 日優惠門票，可進入樂園2次港幣918元，節省港幣150（2日標準門票原價港幣1,068元），更可享港幣50商品折扣優惠券一張。