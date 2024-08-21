台南十鼓最新沉浸式「美杜莎女王宴」　最美糖廠品希臘神話料理

▲台南十鼓文創園區打造每個月僅一場的沉浸式「美杜莎女王宴」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南十鼓文創園區內又有新體驗！十鼓文創攜手四葉國際餐旅集團SOL-Tainan，在全台最美糖廠內打造夜晚限定沉浸式「美杜莎女王宴」。旅客能在入夜後提燈走進變身為魔幻場域的糖廠中，經過放水燈、轉經輪祈福，最後走進魔域王座，享受以希臘神話故事為概念的晚宴，9至12月每個月限定一場、共26席，即日起開放預約。

台南十鼓園區近年不斷進化，不僅作為鼓樂藝術傳承與演出場地，更提供各類刺激遊樂設施、魔法造景。園方表示，如何讓老糖廠與不同元素碰撞出新火花又不突兀，似乎是什麼都可能發生的「魔法世界」最能詮釋，因此陸續打造「魔法書牆」、「飛天魔法書」、「上帝的畫作」到近期最新魔法場景「魔域王座」。

▲舉辦「美杜莎女王宴」的魔法場景「魔域王座」區。（圖／記者蔡玟君攝）

打卡拍照是第一步，讓旅客能與空間有更多互動則是第二步。十鼓與四葉國際餐旅集團攜手，打造一場頂級的沉浸式魔法夜宴「美杜莎女王宴」，讓旅客能實際在夜晚的「魔域王座」空間中用餐，每月僅一場。

▲旅客在夜晚提燈走進十鼓園區內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼先透過放水燈、運轉經輪與頌缽祈福等過程進行淨化儀式。（圖／記者蔡玟君攝）

夜宴並非僅邀請旅客走進魔法世界用餐，當夜幕低垂，園區門口點起火把，黑暗的園區內僅以錯落有致的火炬作為光源，旅客在穿著斗篷的魔法先知引領下，提燈走入，先經由放水燈祈願、運轉經輪與頌缽祈福等過程，象徵淨化儀式，再穿過結界長廊，正式踏入魔法世界。

▲▼再穿過結界走進魔法世界中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲看時空列車緩緩駛進車站。（圖／記者蔡玟君攝）

遊走在黑夜中的魔法世界裡，旅客能看到時空列車緩緩駛進車站，或走進魔法工廠看魔法飛天書、聆聽鋼琴師的演奏並能自由拍照，還有大法師從天而降；穿過聖靈之樹，最後抵達「魔域王座」正式享用美杜莎女王宴。

▲十鼓園區為此次美杜莎女王宴設計出東、西方美杜莎，上圖為西方美杜莎。（圖／記者蔡玟君攝）

十鼓為此次晚宴打造出2位東、西方美杜莎女王，並以舞蹈演出、音樂演奏區分，更搭配每道餐點設計不同音樂，隨著音樂高潮起伏，營造出獨特氛圍。

▲▼美杜莎女王宴菜單以希臘神話故事為靈感設計，如上圖的麵包「冥王黑帝斯」，下圖則是「海神與美杜莎」。（圖／記者蔡玟君攝）

菜單方面，四葉國際餐旅集團SOL-Tainan此次以希臘神話為概念設計獨特套餐，並大量使用台南在地食材與天然植物製作菜色與食器。例如「冥王黑帝斯」麵包是運用台南竹崎竹炭粉融入台灣本土老牌麵粉製作成象徵冥王冥杖的麵包，佐以恆春半島洋蔥製成的奶油；「海神與美杜莎」是用台南在地百年木炭行勝興的龍眼炭烤章魚，象徵海神召喚的海怪，炸魚皮則是美杜莎灰鱗身的意象。

▲湯品「木馬屠城記」的竹製食器，是由在地國寶大師王壬輝以竹崎特產的竹子親手製作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼現場製作的燉飯「火神普羅米修斯」。（圖／記者蔡玟君攝）

作為湯品的「木馬屠城記」，最讓人驚豔的是特別請台南在地國寶大師王壬輝親手製作竹馬造型食器，並以地中海料理手法製作鮮甜湯品後用玻璃紙包裹置入馬身內；而「火神普羅米修斯」是運用餐廳契作的李法憲農場生產有「米界米其林」美稱的高雄147號金鑽米，佐以義大利松露醬和蕈菇製作成燉飯。運用在地食材，結合音樂、桌邊服務、故事串連，打造出一場五感的沉浸式餐飲體驗。

