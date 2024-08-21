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全台首家身心靈健康主題飯店！台北東區「嵨開安旅」2025春試營運

▲福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」。（圖／福泰飯店集團提供）

▲福泰飯店集團再添生力軍，新品牌「嵨開安旅」明年春天試營運。（圖／福泰飯店集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍。位於台北SOGO復興館對面的新品牌「嵨開安旅」，預計2025年春天試營運，更引進瑜珈、頌缽與冥想等課程，將與旅客共享身心靈平衡的和幸福之旅。

由該集團董事長廖炳燿與經營團隊共同打造的品牌「嵨開安旅」，鄰近忠孝復興站，基地面積佔地約1100坪、樓高16層，共規劃出111間客房、5種房型，預計2025年春天開幕試營運。

▲福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」。（圖／福泰飯店集團提供）

▲「嵨開安旅」有5種房型，以「重新歸零」設計營造空間氛圍，採用低彩度的大地色系，全房使用綠建材。

福泰飯店表示，「嵨開安旅」7至16樓規劃出111間客房、共5種房型，以「重新歸零」的設計理念營造空間氛圍，房內採用沉靜、低彩度的大地色系回歸自然，全房使用環保綠建材，雖在熱鬧的東區，也能有鬧中取靜、反璞歸真的世外桃源之感。

1樓規劃為比薩外帶輕食區、5樓有全天候供餐餐廳，除了提供在地食材佳餚，熟成牛排、瑜珈下午茶、多種純素選項也將成為未來的特色；6樓是自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness，7樓一隅的茶席採預約制品茗。
 
特別的是，自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness將成飯店最大亮點。福泰飯店表示，Avata Wellness由Mr. Shiva Dhakal與Dr. Shovita Shrestha Dhakal夫妻創辦，推廣並實踐健康的生活方式，照顧每一個來到Avata Wellness學員的身心靈，嵨開安旅將引進 Avata Wellness 一系列的瑜珈、頌缽、冥想等課程到台灣，與旅客們共享健康和幸福之旅。

▲福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」。（圖／福泰飯店集團提供）

▲福泰飯店集團董事長廖炳燿。

集團董事長廖炳燿表示，他不只想做一間飯店，而是在資訊爆炸、讓人無法喘息的時代，提供一個能讓人靜下來的地方，歷經5年的準備時間，要將嵨開安旅打造成全台第一家以身心靈健康為主題的飯店品牌。

▲福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」。（圖／福泰飯店集團提供）

▲位在尼泊爾的瑜伽中心Avata Wellness外觀。

▲福泰飯店集團今（21日）宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」。（圖／福泰飯店集團提供）

▲嵨開安旅的頌缽課程由瑜珈老師Dipendra Bhatta迪彭德拉·巴塔引導學員。

另外，信義計劃區也將迎來台北瑰麗酒店，座落於信義路五段和莊敬路口，正對著台北101、世界貿易中心和台北國際會議中心等地標，館內將規劃191間客房及27間套房，並有5家特色餐廳和酒吧、多功能會議廳、室內游泳池、健身中心，預計2024年開幕。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 台北市飯店 福泰飯店集團 嵨開安旅

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