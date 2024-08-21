拿出軍人、教師證！「1人450元」暢玩麗寶樂園　搭摩天輪只要150

▲9月麗寶樂園祭出軍教月優惠，雙園擇一只要450元。（圖／台中麗寶樂園提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假玩不夠，9月份又有遊樂園祭出雙優惠，9月2日至10月18日，只要加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，即享平日門票買一送一優惠券，2人玩樂園只要899元。另也針對軍人和教師，祭出樂園門票450元，下殺3折。

▲9月壽星於現場購票，需出示身分證件正本或有照片之健保卡正本，可享650元（原價1300元）優惠。



9月3日即是軍人節，緊接著是9月28日教師節，台中麗寶樂園說，從9月2日起至10月18日止，凡憑軍人證及教師證可享本人樂園門票450元（原價1300元），最多可帶2位親友，享每人799元優惠價，下殺3折。

▲9月，軍人、老師搭乘天空之夢摩天輪只要150元，同行親友最多2人各享250元優惠。



不只如此，一樣出示軍人、教師身分證件，搭乘天空之夢摩天輪也只要150元，同行親友最多2人各享250元，可欣賞火炎山、雪山山脈群、遠眺台灣海峽等景緻。

▲台中麗寶樂園預告，馬拉灣將於10月20日閉園。



9月壽星也能省一波，業者指出，壽星本人於現場購票出示身分證件正本或有照片之健保卡正本享650元（原價1300元），再加碼送上100元抵用券做為生日禮物，同行慶生的親友也可享799元購票優惠（至多2人）。麗寶樂園也預告，馬拉灣將於10月20日閉園。

此外，雲林劍湖山世界水上樂園將於9月1日閉園，若想暢玩大碗公、龍捲風、尖叫無底洞、600秒維京巨浪的民眾，需把握最後10天的時間。