只有今天！手搖飲「青芭樂檸檬綠第2杯10元」開喝了

▲CoCo青芭樂檸檬綠今天爽喝第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就喝飲料消暑！人氣手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日祭出「HPP青芭樂檸檬綠第2杯10元」優惠，今（21）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日祭出「大杯HPP青芭樂檸檬綠第2杯10元」超殺優惠，只要花85元直接爽喝2杯，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於你訂線上點單平台使用，也可直接進入「你訂線上點單平台」享優惠，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「HPP青芭樂檸檬綠」是採用HPP超高壓保鮮技術原汁原味榨取，呈現芭樂香甜原味，再結合茉莉綠茶、當季檸檬，清涼又解渴，最後加入蜜香凍增添咀嚼口感，每一口都超滿足。

▲康青龍胭粉芭梅限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另外，康青龍至8月27日前也有「胭粉芭梅買1送1」優惠，須於龍來訂線上點餐平台領券，每人限領2張，最多可享買2送2，領完為止，且即領隨用，同樣限於龍來訂線上點餐使用，使用期間至9月16日。

「胭粉芭梅」是嚴選台灣在地彩虹芭樂與胭脂芭樂製成，不僅有浪漫漸層粉嫩色澤，還保留紅芭果肉口感，搭配金萱茶凍，再加入酸甜脆梅點綴，口感酸甜又清爽。