ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不受出國潮影響！北市3飯店「住房率7成」　國際客源排名一次看

▲六福萬怡1-7月業績暢旺，營收成長20%。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲六福萬怡今年1到7月業績暢旺，住房率達到7成，營收更較去年同期成長20%。（圖／六福萬怡酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

暑假照理說是國旅旺季，但許多旅宿業者反映今年入住率偏低，尤以花蓮、墾丁雪崩式下滑最為慘重。反觀台北市，因是首善之都國際客回流，就有鄰近南港展覽館的飯店業者指出，1到7月營收超過5億元，較去年同期成長近20%，住房率達到7成，其中約7成是國際觀光客，又以美國、日韓、香港、新加坡旅客佔最多。

據全球市調機構Future Market Insights研究，2032年全球音樂觀光市值將達到約3,440億元，演唱會外溢效應更能帶動場館周邊地區及住宿、餐飲消費。位處南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店表示，除了會展外，看準國境開放後的音樂觀光商機，爭取藝人及表演團體入住，包含韓國女子天團少女時代成員潤娥、孝淵、韓國大勢女團 MAMAMOO 華莎（HWASA）等知名藝人團體。

▲台北市立動物園,貝兒絲樂園,台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

六福萬怡表示，今年1到7月營收超過5億元，較去年同期成長近20%，到了暑假7月，也不受國人出國潮影響，雖有多達465間房，仍逆勢端出7成住房率的好成績，其中約7成是國際客，以美國、日本、韓國、香港、新加坡旅客佔最多。

針對拯救國旅一事，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，其中之一就是舉辦大型活動，例如新加坡舉辦泰勒絲演唱會等；另外他也提到，日本、新加坡都有開放移工，鼓勵政府放寬人力限制以解除人力荒，且旅館禁用一次性用品也該檢討。更重要的是，應該豐富各旅遊地內涵，國際化與在地化都有加強空間。

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」,台北福華飯店高級雙床房,台北福華飯店8樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」。（圖／記者彭懷玉攝）

日前台北福華飯店則指出，暑假平均住房率約有7成，但業務行銷部總監蔡佳真直言，相較往年幾乎一位難求的緊繃房況，今年並不算好，預訂的速度較往年來得慢，幸虧住在大安區一帶有許多「ABC」，回台後常面臨家中房間數不夠的問題，因此許多人會就近選擇下榻優質且安全、交通便利的福華飯店。

至於福華飯店也是國際旅客佔了大宗，又以美國、日本、韓國旅客名列前三名，國境開放後，近期星馬、香港客也都陸續入住。

▲晶華酒店。（圖／晶華提供）

▲晶華酒店疫情之後就恢復以國際旅客為主的市場。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店則表示，台北的飯店在疫情之後就恢復以往以國際旅客為主的市場，因為航班運量恢復、國際商務旅客來台情況已經恢復到疫情之前，加上國際商展頻繁舉辦，包含電腦展、自行車展等，以及8月的日本長假檔期，台北晶華的住房率以及房價一直在穩定地上升，目前入住率維持在8成，「是沒有國旅寒冬的狀況」。

關鍵字： 台北市飯店 台北市旅遊 台北六福萬怡酒店 台北福華飯店 台北晶華酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

推薦閱讀

台灣文博會在台南　10米高巷仔貓必拍

台灣文博會在台南　10米高巷仔貓必拍

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

南北兩樣情！北市飯店「住房率7成」

南北兩樣情！北市飯店「住房率7成」

台南高雄必比登落榜名單整理

台南高雄必比登落榜名單整理

曾是中台灣最大酒家！鐵路醫院藏餐酒館

曾是中台灣最大酒家！鐵路醫院藏餐酒館

必勝客平日限定吃9款大比薩只要299元

必勝客平日限定吃9款大比薩只要299元

南港「二手市集」逛50攤位！快閃2天

南港「二手市集」逛50攤位！快閃2天

「文創股長」進駐文博會、百貨快閃

「文創股長」進駐文博會、百貨快閃

他曝「觀光客不來更開心」：讓花蓮好好休息吧

他曝「觀光客不來更開心」：讓花蓮好好休息吧

富士山LAWSON前黑幕拆了！

富士山LAWSON前黑幕拆了！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／花蓮名店「心地日常」復活

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

陽明山「4間山林系寶藏旅宿」避暑去

小椅上開嗑最接地氣！蘆洲麵線三輪車　

國旅衰退離島也很慘　馬祖住房剩2成

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

獨／門前隱味牛肉麵昆明店菜單搶先看

貴子坑露營場「免費觀星營」開放報名

快訊／太魯閣晶英10月起重新迎客

熱門行程

最新新聞更多

台灣文博會在台南　10米高巷仔貓必拍

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

南北兩樣情！北市飯店「住房率7成」

台南高雄必比登落榜名單整理

曾是中台灣最大酒家！鐵路醫院藏餐酒館

必勝客平日限定吃9款大比薩只要299元

南港「二手市集」逛50攤位！快閃2天

「文創股長」進駐文博會、百貨快閃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366