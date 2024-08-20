不受出國潮影響！北市3飯店「住房率7成」　國際客源排名一次看

▲六福萬怡今年1到7月業績暢旺，住房率達到7成，營收更較去年同期成長20%。（圖／六福萬怡酒店提供）



記者彭懷玉／台北報導

暑假照理說是國旅旺季，但許多旅宿業者反映今年入住率偏低，尤以花蓮、墾丁雪崩式下滑最為慘重。反觀台北市，因是首善之都國際客回流，就有鄰近南港展覽館的飯店業者指出，1到7月營收超過5億元，較去年同期成長近20%，住房率達到7成，其中約7成是國際觀光客，又以美國、日韓、香港、新加坡旅客佔最多。

據全球市調機構Future Market Insights研究，2032年全球音樂觀光市值將達到約3,440億元，演唱會外溢效應更能帶動場館周邊地區及住宿、餐飲消費。位處南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店表示，除了會展外，看準國境開放後的音樂觀光商機，爭取藝人及表演團體入住，包含韓國女子天團少女時代成員潤娥、孝淵、韓國大勢女團 MAMAMOO 華莎（HWASA）等知名藝人團體。

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）



六福萬怡表示，今年1到7月營收超過5億元，較去年同期成長近20%，到了暑假7月，也不受國人出國潮影響，雖有多達465間房，仍逆勢端出7成住房率的好成績，其中約7成是國際客，以美國、日本、韓國、香港、新加坡旅客佔最多。

針對拯救國旅一事，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，其中之一就是舉辦大型活動，例如新加坡舉辦泰勒絲演唱會等；另外他也提到，日本、新加坡都有開放移工，鼓勵政府放寬人力限制以解除人力荒，且旅館禁用一次性用品也該檢討。更重要的是，應該豐富各旅遊地內涵，國際化與在地化都有加強空間。

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」。（圖／記者彭懷玉攝）



日前台北福華飯店則指出，暑假平均住房率約有7成，但業務行銷部總監蔡佳真直言，相較往年幾乎一位難求的緊繃房況，今年並不算好，預訂的速度較往年來得慢，幸虧住在大安區一帶有許多「ABC」，回台後常面臨家中房間數不夠的問題，因此許多人會就近選擇下榻優質且安全、交通便利的福華飯店。

至於福華飯店也是國際旅客佔了大宗，又以美國、日本、韓國旅客名列前三名，國境開放後，近期星馬、香港客也都陸續入住。

▲晶華酒店疫情之後就恢復以國際旅客為主的市場。（圖／晶華提供）



台北晶華酒店則表示，台北的飯店在疫情之後就恢復以往以國際旅客為主的市場，因為航班運量恢復、國際商務旅客來台情況已經恢復到疫情之前，加上國際商展頻繁舉辦，包含電腦展、自行車展等，以及8月的日本長假檔期，台北晶華的住房率以及房價一直在穩定地上升，目前入住率維持在8成，「是沒有國旅寒冬的狀況」。