富士山LAWSON前黑幕拆了！當地政府：遊客有改進就不會架回

▲LAWSON河口湖站前店前的黑幕近期拆除了。（圖／讀者授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

富士山人氣同框打卡點「LAWSON河口湖站前店」多月前因旅客太多造成當地混亂，當地政府決定架起近3公尺的黑幕阻擋旅客拍照，但近日因安比颱風襲日而撤除，颱風離開後也沒有架回，當地政府表示，目前沒有發生重大問題。

LAWSON河口湖站前店因店鋪後方就是富士山，彷彿疊在屋頂上般，經過社群媒體分享後一夕爆紅，吸引許多海外旅客特別前往拍照打卡。但過量旅客也造成當地人困擾，許多遊客不守交通規則、亂丟垃圾，甚至是亂闖馬路、大聲喧嘩，又或是為了拍美照而入侵當地住民的私人土地，導致今年5月底，當地政府決定架起高度近3公尺的黑幕作為阻隔，讓旅客無法拍照。

在實施4個月後，近日受到安比颱風襲日影響，當地政府為防止黑幕破損而拆除，但颱風過後也尚未架回，根據日本媒體報導，當地政府表示，目前沒有發生重大問題，只要遊客失序的狀況有改善，就不會架回。

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