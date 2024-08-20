「貴子坑露營場」更新營位、衛浴！免費觀星營開搶：已530人報名

▲北投「貴子坑露營場」為北市唯二免費露營場，將舉辦「鷲鷲FUN學趣­–樂遊營」同為免費參加 。（圖／北市大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

免費露營兼夏季觀星機會又來了！北投「貴子坑露營場」新打造葉脈造型特色營位，並更新衛浴設備。為讓親子族就近接觸生態，大地處將於9月7日舉辦為期一天的「鷲鷲FUN學趣­–樂遊營」，亮點包含夏季觀星、低碳野炊、夜觀探訪等，即日起至明（21日）開放網路報名，大地處透露，截至目前已有122組、530人報名。

▲▼新增「葉脈造型」坡地營位，露營之餘兼賞景。

大地處森林遊憩科長潘信元表示，今年1月甫完成情人湖水質優氧化及景觀改善，包含設置落瀑造景增加過濾設備來淨化水質及增加含氧量；露營場則利用既有空間新增10處營位，同時也設置葉脈造型坡地營位，露營之餘兼賞景；並將衛浴更新為乾濕分離式，提供更舒適的衛浴空間。

▲「呼叫水保隊長」則是一齣與孩子互動、讓孩子思考的戲劇，再到付出行動，喚起愛護地球的力量。



「鷲鷲FUN學趣­–樂遊營」活動為友善環境之生態露營(Eco Camping)示範場，結合親子體驗遊憩闖關、水保偶劇、低碳野炊、夜觀探訪、夏夜觀星等，並透過友善行動方式學習尊重自然與生態，親子族在露營場共度難忘的仲夏夜，享受沐浴大自然中的星空露營。

▲「夏季觀星」會在山谷裡欣賞夏季限定的「夏季大三角」星象。

潘信元說，白天的「童年遊樂場」讓親子以趣味玩樂方式，認識水土保持設施、生活減碳方法、棲地保育及森林防火的重要性；「呼叫水保隊長」則是一齣與孩子互動、讓孩子思考的戲劇，再到付出行動，喚起愛護地球的力量；「夜觀貴子坑」練習以尊重及友善方式，探訪生物有趣的夜生活；「夏季觀星」會在山谷裡欣賞夏季大三角，藉此活動重新找回人們與大自然的連結。

▲「夏季觀星」是一大亮點，藉此活動重新找回人們與大自然的連結。

活動全程免費，完成現場活動闖關集章後，可兌換禮品。活動即日起至明（21日）開放網路報名，名額限15-30組（4人一營位），若報名者眾多將採抽籤制，8月23日中午抽籤，下午公布於臺北大地誌，並以Email錄取通知。不過，目前報名人數已爆量，潘信元透露，截至目前已經有122組、530人報名，後續將以抽籤方式以示公平。

▲還能走訪情人湖與五指山層。

北投區貴子坑水保園區及露營場擁有得天獨厚的地質，以及森林自然生態環境，其中「貴子坑露營場」面積約0.8公頃，「露營車營區」共有15個露營車營位，男女各設立11間分離式淋浴間；「草地營區」計有18座露營平台，新增的坡地營位3個，各營位旁皆設立弱電系統及與洗手台。