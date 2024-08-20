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捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動明天開跑　首捐族再贈野餐墊

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8／21開跑。（圖／王品提供）

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8月21日開跑。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」，鼓勵民眾挽袖捐血，8月21日起至9月2日到指定地點捐血，就可獲得西堤套餐5折券，首捐族或捐500CC全血，加贈野餐墊1個，數量有限、送完為止。

西堤牛排21年來持續響應捐血活動，暑假結束前，再次祭出「愛心5折券」，8月21日至8月24日到台北、高雄指定捐血站，8月30日至9月2日到新竹、台中指定捐血站捐血，即可獲得西堤套餐5折券。同時，首次捐血250cc或單次捐500cc的民眾，加送限量西堤品牌野餐墊1個，贈完為止。點擊連結查看合作捐血站名單

▲王品台菜「丰禾」搶進台中公益商圈。（圖／王品提供）

此外，王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」搶進台中公益商圈，全台第4家店上周開幕，8月30日前平日時段，點用套餐77折起。

丰禾是王品集團旗下台菜品牌，鎖定30-40歲小資族、上班族，擴大年輕客群聚餐市場。王品表示，今年搶進台中美食一級戰區公益路，打造全台第4家門店「台中公益店」，擁有兩層樓面積約百坪、共163個客席，並有3個包廂，適合家庭聚會、朋友餐敘，也是目前品牌中最大的店型。

▲「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年，8月20日起全台4家門店再推出吃到飽方案。（圖／馬辣集團提供）

另外，宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年，今日起全台4家門店再推出吃到飽方案，平日午餐只要888元起，就可享有和牛、北海道干貝等70幾種頂級食材吃到飽，而8月22日前選用任一吃到飽方案，就送「2人同行1人免費吃到飽招待券」1張。

關鍵字： 美食雲 王品 西堤

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