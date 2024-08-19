台南人氣名店「山記魚仔店」無預警熄燈　25年老味道掰掰

▲台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈。（圖／取自山記魚仔店臉書）

記者黃士原／台北報導

曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，昨日無預警熄燈，結束25年開業時光。消息傳出後，許多老客人直呼「好可惜喔」、「好突然」、「我回台南必吃的早餐沒了」。

位於台南市府前路一段的山記魚仔店，開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。

▲山記魚仔店鮭魚飯。（圖／規小孫提供）

雖然山記魚仔店受到許多人喜愛，Google上也有4.1顆星的好評，但昨日卻無預警結束營業，老闆蔡頂山只在個人臉書上寫著「謝謝大家，山記魚仔店劃上休止符了，拜拜」。歇業消息傳出，也在臉書社團上引起熱烈討論，網友紛紛表示「好可惜喔」、「好突然」、「我回台南必吃的早餐沒了」。

▲「冒煙的喬」墾丁大灣店9/2熄燈。（圖／翻攝自「冒煙的喬」墾丁大灣店）

另外，「冒煙的喬」墾丁大灣店日前宣布，9月1日將拍賣店內傢俱及佈置物，隔天（9/2）熄燈，結束20年的營運。業者坦言，會結束營業的主因是大環境不佳，且自從疫情爆發後生意一直不見起色，再加上人力短缺所致。墾丁店熄燈後，旅客可到高雄自由店、高雄五福店及台中國美店3間分店用餐。