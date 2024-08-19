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佳德鳳梨酥今起早上8點開店　中秋節前每天營業13小時

▲佳德鳳梨酥今日起提早營業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃士原／台北報導

迎接中秋節的到來，台北人氣名店「佳德鳳梨酥」今日起提早半小時營業，晚上也延到9點才休息，中秋節當天的營業時間將有所調整，具體時間將另行公告。

佳德鳳梨酥昨日公告，迎接中秋節的到來，今日起至9月16日，營業時間將調整為上午8點至晚上9點，9月17日中秋節當天的營業時間將有所調整，具體時間另行公布。

佳德以鳳梨酥聞名，內餡飽滿還加入一點冬瓜餡增添風味，餅皮較硬，但吃起來一點都不甜膩，備受歡迎。平時門市人潮絡繹不絕，一到傳統送禮節日前夕就會出現大排長龍，店家曾表示，過往中秋假期的購買人潮會從9月開始大幅增加，買氣最旺的商品就屬鳳梨酥與蛋黃酥，連假前2個星期要排上30分鐘才能進到店裡選購。

▲台中排隊名店不二糕餅蛋黃酥8月底快閃北高兩地。（圖／不二糕餅提供）

另外，不二糕餅每年中秋檔期都會舉辦快閃活動，遠百信義A13快閃櫃8月26日登場，高雄夢時代購物中心快閃櫃8月29日開賣，2場快閃都只到9月16日，每日限量供應、售完為止，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。

8月26日登場的台北場，遠百信義A13也公布排隊動線與規則，購買民眾請由遠百信義A13的1樓東側門（chloe旁）開始排隊，業者上午10點45分統一發放號碼牌，10點55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11點開始依序結帳取貨。

關鍵字： 美食雲 佳德鳳梨酥 鳳梨酥

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