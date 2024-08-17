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台灣首間！阿里山英迪格奪「2024最佳酒店和度假村大獎」3獎項

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲阿里山英迪格酒店在今年「2024最佳酒店和度假大獎」獲得三項大獎。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／嘉義報導

「2024最佳酒店和度假大獎」首度移師台灣舉行，今（17日）在阿里山英迪格酒店舉行頒獎典禮。阿里山英迪格更在此次大獎中獲得「台灣永續發展酒店領導品牌」、「台灣多功能餐廳領導品牌」、「台灣傑出總經理領先獎」三項大獎，均為台灣首次有酒店獲得該獎項。

▲▼阿里山英迪格酒店獲《2024最佳飯店和度假村大獎》3項殊榮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「最佳酒店和度假大獎」由雜誌《Wanderlust Tips》主辦，上圖右為執行長Crystal。（圖／記者蔡玟君攝）

「最佳酒店和度假大獎」由雜誌《Wanderlust Tips》主辦，今年邁入第5年，集結編輯委員及全球奢華旅行行家意見與讀者票選結果彙總，表彰全球提供奢華品質、高端服務的酒店及度假村，並於今年首度移師台灣阿里山的阿里山英迪格酒店舉行。《Wanderlust Tips》執行長Crystal表示，雖然來過台灣多次，卻是她第一次造訪阿里山，更驚喜於阿里山帶來的山林魅力「讓人來過一次就愛上」，期望透過此次獎項在台灣舉行，能將台灣的美好推廣給更多國際旅客知道。

▲▼阿里山英迪格酒店總經理席雅酷Jakub Sippl。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿里山英迪格酒店總經理席雅酷Jakub Sippl獲得「台灣傑出總經理領先獎」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阿里山英迪格酒店獲《2024最佳飯店和度假村大獎》3項殊榮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阿里山英迪格的「ton’u Kitchen粟餐廳」（下圖）也獲得「台灣多功能餐廳領導品牌」獎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

阿里山英迪格酒店在今年「2024最佳酒店和度假大獎」摘下「台灣永續發展酒店領導品牌」、「台灣傑出總經理領先獎」、「台灣多功能餐廳領導品牌」三項大獎。業者從最初就以永續發展為目標，除了酒店建體以綠建築設計、藉由雨水回收再利用，更開始將永續概念拓展至與地方共生、文化永續。

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿里山英迪格酒店著重永續發展，更將永續議題從建築、能源回收開始擴展到文化永續，客房內裝飾也融入在地原民文化，例如鄒族神鳥「台灣藍鵲」作為燈飾擺在床頭。（圖／記者蔡玟君攝）

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷Jakub Sippl表示，經營酒店最重要的關鍵是尊重及延續當地文化。舉例來說，員工多聘請在地部落原民，並藉由館內DIY體驗、使用在地食材設計菜單、規劃半日遊探訪部落遊程，讓造訪的旅客能充分了解阿里山不只神木、雲海、日出，還有許多隱藏的人文魅力有待發掘，藉此永續傳承在地文化魅力。

▲▼正旅館 藍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「正旅館 藍」入圍「世界建築獎（World Architecture Festival, WAF）」3項獎項決選名單。（圖／記者蔡玟君攝）

星級飯店獲得國際旅宿大獎肯定外，亦有台灣的旅宿業者以建築設計獲得國際肯定。位於台北的「正旅館 藍」，在有建築界奧斯卡美譽的「世界建築獎（World Architecture Festival, WAF）」於今年7月公布的最新入圍名單中，入圍「最佳酒店建築」、「最佳創意活化建築」及「最佳酒店室內設計」3項決選名單，讓台灣建築搬上國際舞台，更曾被國際設計時尚生活雜誌《Wallpaper》盛讚「重新定義了台北景觀」。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山英迪格酒店 飯店旅館 星級飯店

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