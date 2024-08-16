陽明山「4間山林系寶藏旅宿」避暑去！周遭瀑布、秘境步道一次看

▲「福田園教育休閒農場」緊鄰陽明山國家公園，春天可以賞櫻花、日本紅楓。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

身在台北這座繁忙的都市叢林，每到休假日，許多人嚮往奔向陽明山，在大自然中徹底放鬆身心。以下特蒐陽明山一帶的4間旅宿，舉凡農場中的會館旁就是溪流，或是到樓中樓的小木屋泡湯，還有離故宮、台北最美仿宋庭園最近的旅宿，輕鬆徜徉在遠離塵囂的美好時刻。

▲楓の微笑會館坐落於福田園休閒農場內，旅客能輕鬆感受四季的流轉。（圖／各業者提供）



楓の微笑會館

楓の微笑會館坐落於福田園休閒農場內，園區鄰近菁礐溪上游，溪流兩岸保留了自然風貌，夏天可以在天然的環境中進行親水活動。在春天可以賞櫻花、日本紅楓；秋冬則可以享受會館的DIY手作活動，如藍染和香草餅乾製作，感受四季的流轉。

▲秋冬則可以享受會館的DIY手作活動。（圖／各業者提供）



周邊避暑秘境推薦：絹絲瀑布步道

絹絲瀑布步道蜿蜒山林中，隨著四季變化展現出各異美景，無論是春天的花海，還是夏日的清涼瀑布，都讓人流連忘返。



楓の微笑會館

地址：北市士林區菁山里菁山路131巷18之1號

電話：02-28622145

▲「智慧環境會館-菁山遊憩區」占地6.5公頃，園內設有18棟獨棟樓中樓小木屋及12間景觀湯屋。（圖／各業者提供）



智慧環境會館-菁山遊憩區

「智慧環境會館-菁山遊憩區」位於陽明山國家公園內，就是民眾較為熟知的陽明溫泉渡假村-菁山遊憩區。占地6.5公頃中，設有18棟獨棟樓中樓小木屋及12間景觀湯屋，每間房內引入冷水坑的白磺溫泉。同時，這裡還是北市合法露營區，共設置35帳免搭帳篷，可在都市中無憂無慮體驗露營樂。

周邊避暑秘境推薦：冷水坑冷擎步道

冷擎步道遊客稀少，清幽靜謐，是遠離城市喧囂、享受大自然的好去處。

智慧環境會館-菁山遊憩區

地址：北市士林區菁山路101巷71弄16號

電話：02-28625116

▲▼雀客藏居台北陽明山一共設置47間客房，愜意浸泡在天然白磺泉中，與大自然親密接觸。（圖／各業者提供）



雀客藏居台北陽明山

雀客藏居台北陽明山前身為1966年開幕的陽明山中國大飯店，於2022年8月由敦謙國際接手並更名。旅客能在文化的薰陶中，感受融合視覺、聽覺、嗅覺、味覺到觸覺的五感體驗，酒店一共設置47間客房，愜意浸泡在天然白磺泉，或參加季節性的活動、到「藏粵閣」品嚐季節限定佳餚都很放鬆。

周邊避暑秘境推薦：中山樓秘境步道

仰德大道格致路上到中山樓有條秘境步道，不僅徒步即能抵達，更能在早晨時分欣賞到台北的另一番面貌，只要花大約30分鐘，就能一覽陽明山絕佳美景。

雀客藏居台北陽明山

地址：北市士林區陽明山格致路237號

電話：02-28616661

▲集自然、藝術、文化、人文於一身的有誠商旅，設計靈感來自美國加州30年代的建築風格。（圖／各業者提供）



有誠商旅

集自然、藝術、文化、人文於一身的有誠商旅，設計靈感來自美國加州30年代的建築風格，將自然與人文意象融合，每房配備高雅的木製家具，打造出美式禪風的溫馨氛圍。由於就位在至善路上，是離「故宮博物院」最近的大型旅館，也鄰近最美的仿宋庭園「至善園」，蘭亭、洗筆池、羲之書換籠鵝造像，仿若置身古人的雅致世界。

▲陽明山「藍寶石泉」。（圖／北水處提供）



周邊避暑秘境推薦：陽明山藍寶石泉秘境

北投草山水道「藍寶石泉」是陽明山國家公園內的天然山泉，以其獨特的礦物質組合，使水色呈現出如藍寶石般的光澤，欲參觀需提前預約。



周邊避暑秘境推薦：小隱潭瀑布

隱身於陽明公園旁的小隱潭瀑布，因硫磺溪泉呈現乳白色而得名，被譽為「牛奶瀑布」，與周圍綠色植被形成鮮明對比，到此讓人感受到大自然的脈動與生命力。



有誠商旅

地址：北市士林區至善路二段55號4樓至10樓

電話：02-88615599