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賀奪金！名字有「郁婷」任一字　馬辣10品牌用餐5折

▲新馬辣進駐桃園藝文特區　10/5-10/7送「神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲只要名字中有「郁」、「婷」任一字，本人吃新馬辣享5折優惠。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝台灣女兒林郁婷巴黎奧運勇奪金牌，馬辣集團10大品牌聯合推出「郁婷勝利5折送」，只要名字中有「郁」、「婷」任一字，用餐時出示身分證並拍照打卡，就能享有5折優惠，活動今日開跑至8月15日。

馬辣集團表示，全品牌繼「麟洋配5折優惠」之後，力挺加碼推出「郁婷勝利5折送」，今日起至8月15日，凡2成人以上同行並提早預約，用餐時出示身分證並拍照打卡，名字中有「郁」、「婷」任一字（限同字），馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂和牛、肉之間、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、ChaCha個人和牛燒肉，本人用餐打5折，問鼎則是20盎司好運爆發和牛火山5折，狗一下居食酒屋為綜合生魚片全系列5折。

▲慶林郁婷奪金，樂天皇朝推出八色小籠包買一送一。（圖／記者黃士原攝）

台灣樂天餐飲集團旗下雙品牌也推出林郁婷奪金快閃優惠，今日起連續3天（12至14日），只要在門店出示品牌Facebook粉專或Instagram帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，可享樂天皇朝經典商品「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一；樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。

▲靜岡勝政日式豬排消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊。（圖／慕里諾提供）

慕里諾國際餐飲集團旗下的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋各門市再推「奪金時刻同慶榮耀」活動，今日店內消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG、限動等活動訊息的截圖，可獲得升級加送腰內豬排、三得利頂級生啤酒等優惠。

慕里諾國際餐飲集團「奪金時刻同慶榮耀」活動免費兌換限量商品說明：

靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份（各門市當日限量50份）。

鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換三得利頂級生啤酒一杯（限量50杯）。

Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換唐揚雞串一串（各門市限量50份）。

杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層優惠（各門市當日限量50組）。

關鍵字： 美食雲 林郁婷 金牌 奪金優惠 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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