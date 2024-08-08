日光秋冬景點、交通、飯店攻略！搭最新觀光列車　華嚴瀑布賞楓

▲日本日光市市長粉川昭一（上圖右）親率觀光業者來台推廣日光觀光，上圖左為東武鐵道株式會社執行役員觀光事業推進部長青柳健司。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本將從9月下旬起迎來賞楓季節，位於栃木縣的熱門景區「日光」，可說是最受台灣旅客喜愛的東京近郊旅遊地。日光市長粉川昭一今（8日）也親自率觀光業者來台推廣日光秋冬旅遊魅力，從交通、景點到住宿，告訴你最推薦的日光玩法。

▲▼東武鐵道特急列車「Spacia X」2023年7月才正式上路，並分有6種車廂座位。上圖為Goen Cafe與景觀沙發，下圖為豪華座位車廂。（圖／記者蔡玟君攝）

1.最新交通亮點：東武鐵道最新特急列車「Spacia X」

想從東京搭車前往日光，最方便的直達方式就是搭東武鐵道，從東武淺草站出發直達東武日光站只要2小時車程。東武鐵道從2023年7月推出最新觀光特急列車「Spacia X」，根據統計，該列車上路後已有超過50萬以上遊客搭乘，可見受歡迎程度。

▲Spacia X包廂座位。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Spacia X標準座位。（圖／記者蔡玟君攝）

「Spacia X」列車共有6節車廂，並設有6種座席，意圖打造成宛如移動式飯店感受。1號車廂為Goen Cafe與景觀沙發Lounge區，全景式車廂設計讓旅客能一次享受沿線三面風景環抱，同時能優先享受餐車的輕食與飲品，其他列車的乘車也可以到1號車廂購買車上限定的餐飲，且不定時更換。其他特色座位分別有豪華座位、標準座位、半包箱座位、包廂座位與客艙套房，旅客可依據個人需求與選擇購買。

▲華嚴瀑布是日光最代表景點之一，其中又以秋天楓紅美景最受旅客喜愛。（圖／翻攝自日光市觀光官網）

2.秋冬玩法亮點：華嚴瀑布紅葉美景最經典

日光的賞楓時間約從10月下旬至11月上旬，此時整座城市都將被斑斕色彩的楓紅環抱，最代表景點就是華嚴瀑布。華嚴瀑布是日本三大瀑布，秋天時火紅楓葉加上不斷沖刷而下的瀑布美景，吸引許多旅客特別前往，若想捕捉更壯觀的全景景緻，則推薦可以搭明智平纜車到山頂觀景台，可以拍下中禪寺湖、華嚴瀑布與楓紅相映的景色。

▲日光伊呂波山道。（圖／日光市提供）

另一個賞楓景點則是「伊呂波山道」。伊呂波山道鄰近中禪寺湖，因為是觀賞楓葉的勝地所以又稱紅花坂，公路兩旁圍繞著美不勝收的楓葉群，也是許多攝影愛好者最愛捕捉的地點。

▲湯西川溫泉雪屋祭被譽為此生必看冬天祭典。（圖／記者蔡玟君攝）

冬天的日光則會變成銀白世界，旅客可以體驗穿著雪鞋來場雪中健行；日光市境內更有9處溫泉鄉，包括鬼怒川溫泉、以秘湯聞名的湯西川溫泉，其中每年冬天舉辦的「湯西川溫泉雪屋祭」更被全球旅客譽為此生必看冬季祭典。

▲日光金谷飯店是日本最古老的度假飯店。（圖／日光市提供）

3.飯店亮點：日本最古老度假飯店全新改裝重新開幕

東武鐵道集團旗下已有超過150年歷史的「日光金谷飯店」，是日本最古老的度假飯店，經過裝修後於2023年7月重新開放，帶給旅客全新住宿體驗，業者更能協助旅客安排英國大使館別墅紀念公園包場服務、或在中禪寺湖船屋享受包場日落雞尾酒派對或晚餐，讓重視隱私感的頂級客群能享受更細緻服務。

▲日光麗思卡爾頓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日光麗思卡爾頓酒店湖景客房可遠眺中禪寺湖。（圖／記者蔡玟君攝）

另一亮點飯店就是「日光麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Nikko）」，日光麗思卡爾頓是該品牌在日本第一間溫泉酒店，擁有湖景第一排的絕佳視野，館內更有露天溫泉，讓旅客能邊泡湯同時享受眼前四季變換的自然景致，成為現在日光最受歡迎的頂級奢華旅宿選擇之一。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）